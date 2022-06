Conceden becas de $5 mil a cinco estudiantes del RUM

New Fortress Energy concede becas a cinco estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR. (suministrada)

Como parte de la misión de New Fortress Energy (NFE, por sus siglas en inglés) de impulsar a las comunidades donde opera, aumentando el acceso a la educación de calidad, la compañía otorgó becas a cinco estudiantes de ingeniería de la Universidad de Puerto Rico Mayagüez (UPRM) para ayudarlos a continuar su camino educativo.

Los beneficiarios de la Beca NFE emPOWER Puerto Rico 2021-2022 en la UPRM son Kevin W. Rodríguez García, Penélope O. Nieves Colón, Adriana Danielle Kleshick Segarra, Kevin Caleb Caraballo Irizarry y Miguel A. de Jesús Soto. Cada estudiante recibirá $5,000 que se destinarán a su matrícula y gastos académicos. Este es el primer año que los estudiantes de la UPRM recibirán la beca.

“Estamos muy orgullosos de iniciar nuestra alianza con el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y de apoyar a estos talentosos estudiantes. Los estudiantes han sido capaces de sobresalir y lograr excelencia académica a lo largo de un par de años muy desafiantes, y por eso, aplaudimos y reconocemos sus notables esfuerzos. A medida que New Fortress Energy invierte en la transición energética de Puerto Rico, estamos comprometidos con la preparación de la próxima generación de ingenieros e innovadores y estamos emocionados de hacerlo en asociación con el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico”, dijo Jake Suski, Director General de Asuntos Públicos de New Fortress Energy.

La Beca NFE emPOWER Puerto Rico fue creada por New Fortress Energy para ayudar a los aspirantes a ingenieros a destacarse y convertirse en líderes en los campos de la tecnología y la innovación energética. Los estudiantes fueron elegidos en función de una serie de criterios, incluyendo un índice académico de 3.0 o más, la necesidad de apoyo financiero, participación en actividades comunitarias y un liderazgo demostrado. Además, para poder optar a la beca, los estudiantes debían estar cursando estudios universitarios de ingeniería eléctrica, industrial, mecánica, informática, civil y biomédica. Los becarios seleccionados tendrán la oportunidad de ponerse en contacto con los empleados de NFE, así como de solicitar puestos de prácticas en NFE.

“Para nuestra Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, es un honor ser parte de esta alianza con New Fortress Energy, que es, sin duda, un aliado de la educación, especialmente en temas de vanguardia con relevancia global como la innovación en tecnología y energía. Con estas becas, nuestros estudiantes no sólo tienen una mejor oportunidad para desarrollar sus carreras, sino un futuro más prometedor como líderes de la industria y profesionales de la ingeniería. Agradecemos el apoyo de New Fortress Energy por confiar en el talento de nuestros estudiantes y en la excelencia educativa de nuestra institución. Asimismo, mi agradecimiento a nuestra Oficina de Alumnos y Filantropía por su esfuerzo en la coordinación de la entrega de tan importante donación, que esperamos tenga un impacto a nivel nacional y global”, dijo el Dr. Agustín Rullán Toro, Rector del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

New Fortress Energy cree que la educación es un derecho fundamental, por lo que, la compañía ha proporcionado importantes inversiones en becas y ayudas a estudiantes universitarios en el Caribe, incluyendo Puerto Rico. Desde 2019, New Fortress Energy ha otorgado 169 becas universitarias, ha proporcionado ayuda financiera a más de 3,800 niños y ha suministrado mochilas y materiales escolares a más de 6,350 estudiantes en Puerto Rico y Jamaica para asegurar que los estudiantes tengan las herramientas necesarias para adquirir los conocimientos, habilidades y hábitos para tener éxito. A medida que la empresa trabaja para proporcionar acceso a una energía más limpia y asequible, también está proporcionando acceso a los recursos para que los futuros líderes, innovadores y empresarios creen su propia energía positiva.

Para más información sobre New Fortress Energy, visite: https://www.newfortressenergy.com/