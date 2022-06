Sistema de Bibliotecas de la UPR obtiene dos premios

Los esfuerzos de digitalización e innovación por parte del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras (UPR-RP) recibieron su recompensa, a nivel caribeño, cuando la Asociación de la Universidad del Caribe, Investigación y Bibliotecas Institucionales (ACURIL, por sus siglas en inglés) le otorgó dos reconocimientos a los servicios bibliotecarios del recinto ríopedrense.

La Colección Puertorriqueña recibió el Premio Albertina Pérez de Rosa, por parte del Capítulo de Puerto Rico, luego de que su bibliotecario jefe, Javier Almeyda Loucil, gestara un proyecto de digitalización de textos antiguos de Puerto Rico.

“Este reconocimiento sirve para dejar constancia de la calidad de los esfuerzos evidenciados, a través de la implantación de proyectos exitosos para el beneficio de sus clientes en el Caribe… Reconocemos, al igual que ACURIL, Capítulo de Puerto Rico, la labor del profesor Almeyda Loucil y el personal bibliotecario de esta unidad, este esfuerzo de visibilizar el valioso acervo histórico y cultural mediante la digitalización y el acceso abierto”, expresó la directora interina del Sistema de Bibliotecas, Nancy Abreu Báez.

Por otra parte, ACURIL otorgó al Sistema de Bibliotecas de la UPR el premio Leadership in the Use of New Information Technologies to Expand and Facilitate Access to Serials Content. EBSCO Information Services Award.

De acuerdo con Abreu Báez, este segundo galardón se basa en la implementación de estrategias innovadoras y creativas para la publicación de series.

“Este premio reconoce y distingue a una biblioteca escolar, académica, pública o nacional por su desempeño innovador, creativo y eficaz en la planificación e implementación de un programa o servicio con publicaciones seriadas, utilizando tecnologías de la información, en beneficio de sus usuarios”, detalló Abreu Báez.

Los reconocimientos fueron otorgados durante la ceremonia de clausura de la conferencia anual de ACURIL 2022, esta vez, llevada a cabo en Curazao. El profesor Almeyda Loucil y la representante institucional del Sistema de Bibliotecas en ACURIL, Loyda E. Nieves Ayala, recibieron los premios.