Si se detecta a tiempo, el cáncer de próstata podría superarse

El pasado sábado 11 de junio se conmemoró el Día Mundial del Cáncer de Próstata, fecha dedicada a la prevención y concientización de uno de los tumores malignos más agresivos en el mundo.

Para entender un poco más la magnitud de la enfermedad, según información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cáncer de próstata es el segundo más frecuentes en el sexo masculino en todo el mundo. En Latinoamérica no es la excepción, por ejemplo en Argentina, en el 2021 se registraron aproximadamente 11.600 casos y fue el cáncer más común.

Expertos explican que este tipo de cáncer por lo normal no presenta síntomas específicos en etapas tempranas. “Todos los hombres sufrimos agrandamiento prostático benigno a lo largo de los años; y muchos de nosotros tenemos síntomas asociados a ese agrandamiento, que se llama hiperplasia prostática benigna”, detalló el oncólogo clínico Juan Sade, jefe de la Unidad Genitourinaria del Instituto Alexander Fleming, en la ciudad de Buenos Aires.

Características de la próstata

Trata sobre una glándula dentro del aparato reproductor masculino que, a partir de la pubertad, produce el líquido seminal que forma parte del semen. Se encuentra situada en la pelvis, debajo de la vejiga y delante del recto y tiene el tamaño de una nuez o una castaña.

Sus causas específicas son a ciencia cierta una incertidumbre, sin embargo, están confirmados algunos factores que pueden influir en su desarrollo: Edad (a partir de los 50 años), antecedentes familiares y mala alimentación.

Como se mencionó previamente, se recuerda que dicha patología no presenta síntomas, pero en estados avanzados pueden aparecer problemas para orinar, sangrado en la orina, o disfunción eréctil. Con la aparición de dichos síntomas no significa que ya sea confirmada la enfermedad, ya que pueden deberse también a problemas no oncológicos y esa es la razón por la que muchas veces el diagnóstico se produce cuando la enfermedad ya está avanzada.

A diferencia de lo que ocurre con los tipos de cáncer femeninos como el de mama o cuello de útero, no hay un consenso claro sobre la estrategia de diagnóstico a utilizar en la población para detectar el cáncer de próstata, por eso la recomendación principal es acudir rápido al médico si se presenta una afección.