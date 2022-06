Algunos malos hábitos que dañan tu cabello sin que te des cuenta

Para que el cabello se vea reluciente, lleno de color, con volumen y no luzca dañado, se requieren muchos cuidados específicos, además de evitar, por desconocimiento algunos productos que pueden ser incluso dañinos para el mismo.

Uno de los principales mitos actuales gira en torno al shampoo en seco, un cosmético que se encuentra en auge por sus supuestos beneficios para el pelo. Sin embargo, según expertos, este producto podría no ser tan beneficioso, dependiendo de tu cabello y el uso que le des.

Es necesario mencionar que el shampoo en seco no limpia realmente el cabello, pues solo sirve para absorber la grasa en las raíces del pelo y darle un aspecto que aparente limpieza. Además, este tipo de shampoo, presentado frecuentemente como un spray, está elaborado a partir de polvos como el talco o el almidón de maíz y avena, por lo que deberás asegurarte de leer la etiqueta en caso de que esto te perjudique la cabellera.

Este shampoo es efectivo desde un punto de vista estético, ya que aporta volumen a un cabello fino y liso. Sin embargo, es utilizado más que todo por personas que no se duchan con frecuencia para no despeinarse o desteñirse, por lo que no se debe reemplazar el líquido normal por el shampoo en seco.

Uno de los mayores errores que se comenten con este producto es el abuso del uso del mismo, lo que podría acabar por asfixiar al cabello, a tal punto de generarse caspa en el cuero cabelludo, por lo que la recomendación es aplicarlo solo dos veces por semana. Junto a esto, especialistas también recomiendan que antes de utilizarse debe agitarse y su aplicación no debe hacerse en distancias cortas, sino a 20 centímetros de la raíz.

Por último, algunos estudios prematuros han arrojado que la utilización del shampoo en seco puede terminar con el cabello y generar calvicie porque se pulveriza sobre la raíz y cae sobre el cuero cabelludo.