¿Y el papá biológico? Joven agradece a su padrastro por apoyarla en todo

Un conmovedor video se ha hecho viral en las redes sociales. Se trata de la publicación de la peruana Anthuane Cardoza, quien agradeció públicamente el apoyo y el amor que le ha dado su padrastro, a diferencia de su padre biológico.

Según contó la chica, desde los tres años su padrastro cuida de ella, la escucha y cree en sus ideas, de hecho, recién va a dedicarse a la repostería y él la ayudó a acondicionar el espacio donde pondrá su taller.

El material ha sido visto por más de 5 millones de usuarios. Cardoza publicó una extensa galería de fotos en las que se ve al nuevo esposo de su mamá atendiéndola siendo ella muy chica, llevándola de paseo y acompañándola en todo momento. Esta historia es el vivo ejemplo de que padre no es el que engendra, sino el que cría.

“Se confundieron de papá conmigo”

En su cuenta de TikTok, Anthuane Cardoza dijo que su padre de sangre no le dio pensión e incluso tampoco se entusiasmó cuando ella le comentó que iba a dedicarse a una actividad comercial relacionada con la pastelería.

“Se confundieron de papá conmigo”, se lamentó la chica de Lima, Perú.

“Su padrastro y su madre le ayudaron a que creara su propio taller de repostería en la casa. Construyeron un lugar especial para ello”, citó Milenio. “Mi papá biológico que nunca me pasó pensión: ¿estás segura de estudiar repostería? Mejor otra carrera. Mi padrastro haciéndose cargo de mí desde que tengo tres años, ayudándome a pintar mi taller de repostería”, escribió la joven al tiempo que mostraba al señor trabajando dentro del local.

Una reflexión

El caso de esta joven se puede multiplicar por miles en todo el mundo, ya que muchos hombres no asumen sus responsabilidades y tampoco brindan apoyo afectivo a sus hijos. La historia conmovió a muchos. “Te ganaste un gran padre y ni tuviste que buscar”; “Señor, si lee esto, es un ejemplo de padre”; “Mi papá biológico diciéndome que no me pondría en la carrera de Enfermería, mi padrastro pagándome toda la carrera y creyendo en mí”, se lee entre las reacciones.

Anthuane es la mayor de tres hermanas, las otras dos sí son hijas del nuevo matrimonio de su madre. Al principio la muchacha hacía sus tortas en la cocina de sus padres, pero ellos para ayudarla le acondicionaron un local en el piso de arriba de la casa para que tuviera más espacio e independencia, un gesto que ella ha sabido agradecer.

