Mujer se siente atraída por los aviones y se identifica como ‘Objetum sexual’

Una joven de 23 años identificada como Sarah Rodo, se define como “Objetum sexual” y dice sentirse atraída sexualmente por un avión Boeing 737. De hecho, asegura que mantiene una relación sentimental con el objeto y que planea casarse.

“Objetum sexual” significa sentirse atraídos sexualmente por objetos inanimados.

Según reseña el portal Daily Star, la joven mantiene relaciones sexuales con el avión de juguete y se tatuó dos veces su imagen en el brazo. “He sido atraída por los objetos desde que era un adolescente. Me di cuenta por primera vez cuando tenía 14 años”, relata Sarah.

“También he tenido dos relaciones con hombres porque no estaba seguro de cuál era mi verdadera sexualidad, pero pronto me di cuenta de que no puedo sentir estas cosas románticas para la gente – ahora sé que mi sexualidad es ‘objetofilia’ y me atengo a ella”, detalla. Y añade que los objetos, a diferencia de los humanos, le atraen a tal punto que asegura que con su avión te tenido ‘la mejor relación sexual de su vida’.

Sarah, de Dortmund, Alemania, toma vuelos regulares alrededor de Europa para ver tanto de su 737 como sea posible. Ella agregó: «Me encanta todo sobre él, pero particularmente su cara, alas y motor. Son tan sexy para mí. También vuelo muy a menudo para poder simplemente sentirlo y escucharlo. «Algunas personas no entienden mi amor, pero mis amigos tomaron mi salida muy bien y me animaron. Me encantaría casarme con él más que nada, pero está prohibido en Alemania”, agrega Sarah.