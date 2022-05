TPSY nueva línea coreana de maquillaje que promueve la autenticidad

Avon presenta su nueva línea de productos TPSY creada para quienes quieren vivir de todo menos una rutina. Esta nueva 100% vegana, TPSY cuenta con dos aceites para labios, cinco divertidos labiales en forma de marcadores, un iluminador y un producto para las cejas en 4 tonalidades.

Aquí te los presentamos:

TPSY Forever Lip Marker

Un aliado perfecto y seductor para tus labios. Fórmula hidratante que permanece en los labios todo el día. El diseño único del marcador permite una fácil aplicación y un acabado brillante y húmedo. Cinco acabados maravillosos a prueba de besos. .08 oz.

BENEFICIOS

• Fórmula hidratante que dura todo el día

• Diseño único del marcador permite una fácil aplicación

y un acabado brillante y húmedo

• A prueba de besos

• Acabado mate

• Vegano

TPSY Drunk Shiny Lip Oil

¿Brillo? ¿Bálsamo? ¡Aún mejor! Saturado con aceites de jojoba, argán y ricino, este aceite labial de color superhidratante se absorbe instantáneamente y da un toque de color. No deja residuos, ni es pegajoso. .13 oz. net wt.

BENEFICIOS

• Saturado con aceites de jojoba, argán y ricino

• No deja residuos, ni es pegajoso.

• Acabado ultrabrillante

• Vegano

CÓMO USAR

Usar solo o después de TYP Forever Lip Marker.

TPSY I Want to Highlight You Liquid Highlighter

Obtén un brillo maravilloso con este iluminador con el complejo Solar Glow con ingredientes humectantes y perlas ultrafinas para un sutil acabado húmedo.1.01 fl. oz.

BENEFICIOS

• Esta fórmula contiene ingredientes humectantes y perlas ultrafinas para un sutil acabado

húmedo

• Vegano

CÓMO USAR

Usar solo para una apariencia de natural a húmeda o mézclalo con tu maquillaje para personalizar tu resplandor.

TPSY Brows on Fleek Dual Eyebrow Definer

Para cejas perfectamente definidas. Doble punta. El gel y el lápiz de forma triangular rellenan y fijan las cejas para que duren todo el día. Lápiz: .005 oz. net wt.; Gel: .09 oz. net wt.

BENEFICIOS

• Delineador de doble punta con lápiz y gel

• Rellena y fija las cejas

• Crea cualquier tipo de look de cejas con un

acabado de natural a audaz

• Vegano