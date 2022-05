Investigaciones científicas revelan nuevos hallazgos en temas de salud

133 nuevas investigaciones científicas fueron presentadas como parte de la 17ma. Conferencia Científica Anual y el Primer Simposio de Disparidades de Salud del Ponce Research Institute (PRI) de Ponce Health Sciences University. Durante el evento, el que se reconocieron 26 de estas, se resaltaron los hallazgos más recientes de aquellas investigaciones relacionadas a las disparidades en salud, y se expusieron los resultados de las investigaciones concurrentes en las áreas de Salud Pública, Ciencias Conductuales y del Cerebro, Ciencias Biomédicas Básicas, estudios y casos clínicos.

Los estudios presentados revelaron hallazgos importantes en cáncer de próstata, cáncer de seno, cáncer cervical, COVID-19, autismo, endometriosis, enfermedades cardiovasculares, VIH, síndrome de estrés postraumático, uso de drogas, desarrollo y capacitación comunitaria, necesidades y resiliencia comunitaria e impacto de desastres naturales en la salud. Durante la actividad, expertos en medicina, nutrición, epidemiología y en investigación de los Estados Unidos y Puerto Rico presentaron temas sobre enfermedades crónicas que afectan significativamente a los hispanos, tales como la diabetes, obesidad, y enfermedades cardiovasculares e hipertensión.

“Estos trabajos permitirán, entre otros, el desarrollo de nuevos proyectos de investigación que ayuden en la prevención de enfermedades, muchas de estas con alta prevalencia en la población de Puerto Rico. Con la exposición de estos trabajos reafirmamos nuestro compromiso en continuar desarrollando futuros profesionales de la salud como aliados en el fortalecimiento de las ciencias en el país”, indicó la Dra. Kenira Thompson, presidenta del Ponce Research Institute y vicepresidenta de Ponce Health Sciences University.

Thompson añadió que, por primera vez, este año, se reconocieron egresados de la universidad y se les otorgó el premio Alumni Research Hall of Honor Award por su compromiso, dedicación, y contribución a las ciencias de la salud. Estos fueron: Dr. Mohammed R. Milad (2003 Doctor of Philosophy in Biomedical Sciences), Dr. Dennis J. Yang Wu (2008 Doctor in Medicine), Dra. Eida M. Castro-Figueroa (2008 Doctor in Clinical Psychology) y la Dra. Melissa Marzán-Rodríguez (2015 Doctor in Public Health)

Ponce Health Sciences University es una institución universitaria con un enfoque en las disciplinas de Medicina, Psicología Clínica, Ciencias Biomédicas, Salud Pública y Enfermería. Desde 1977 ha desarrollado profesionales altamente capacitados en el campo de la salud. Ahora cuenta con un centro educativo en Santurce que ofrece una Maestría en Ciencias Médicas, Maestría en Psicología Escolar y un Doctorado en Psicología Clínica. Además, cuenta con un campus en St. Louis, MO.

Para conocer en detalle los resultados de los trabajos presentados, los interesados pueden visitar el enlace https://www.psm.edu/pri-rcmi-scientific-conference/, escribir a scientificconference@psm.edu o llamar al (787) 840-2575 ext. 4746, 4752.