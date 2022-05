Dos premios STEM para investigación de estudiantes de la UPR Aguadilla

Gracias al apoyo del pueblo puertorriqueño, el proyecto de investigación titulado Ciencia Ciudadana como herramientas de enseñanza presentado por estudiantes de ciencias naturales de la UPR Aguadilla y bajo la dirección del catedrático doctor Jesús Lee Borges, obtuvo dos reconocimientos: “Presenters’ Choice” y “Public Choice” en la competencia internacional The 2022 STEM for All Video Showcase: Access, Inclusion, and Equity.

“A nombre de todo el equipo de trabajo del Proyecto MSEIP de la UPR-Aguadilla queremos agradecer a todos lo que apoyaron nuestra participación en el STEM FOR ALL VIDEO SHOWCASE 2022. Con mucha alegría le informamos que fuimos reconocidos con el “Presenters’ Choice” y “Public Choice”. Sin su ayuda esto no hubiera sido posible. Con mucho orgullo SOMOS #844″, informó con gran emoción, el Dr. Lee Borges.

La competencia, financiada por la Fundación Nacional de Ciencias (NSF), contó con la participación de más de 260 videos de proyectos innovadores con el enfoque de atender y presentar soluciones sobre algún problema global con relación a la educación en ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería y computación.

De los 267 videos que se presentaron, solo 14 se reconocieron con el “Public Choice” y solo 9 con el “Presenters’ Choice”. Adicionalmente, solo cuatro videos recibieron ambos reconocimientos, y uno de ellos fue la investigación de UPR Aguadilla.

Pueden ver el video de la investigación y los reconocimientos en el siguiente enlace: https://stemforall2022.videohall.com/presentations/2417.