Conmovedor: Abuelita le envía mensaje de WhatsApp a su amiga fallecida

“Mi querida amiga: como todas las noches, la despedida de hasta mañana. Hoy con tanto dolor tengo que decirte que voy a extrañarte mucho, pero quiero despedirme como siempre. Hasta mañana, felices sueños. Hasta siempre”, escribió Quica, una abuelita cuya amiga falleció, pero no quiso romper la costumbre que tenía con ella.

Su nieta Abril vio el emotivo saludo y no dudó en hacerle screenshot y compartirlo por Twitter, lo que generó una reacción inmediata llena de comprensión y solidaridad.

“Debido a que la situación que se presenta en la imagen es bastante emotiva, la publicación rápidamente se hizo viral en Twitter. Hasta el momento, el tuit cuenta 5.1 mil retuits, 2.3 mil tuits citados y 165.3 mil “Me Gusta”, citó El Informador.

“Mándale saludos a todo Twitter que vio tu mensaje de despedida para tu amiga” a lo que la abuelita le responde “No tengo Twitter”, mostró la nieta cuya cuenta es @abrilnuvreni al percatarse de la enorme avalancha de reacciones que tuvo la notita.

“Un beso al cielo”

No es fácil perder un familiar, ni un amigo, por eso, miles de personas podían comprender lo que estaba viviendo la abuela Quica. Su nieta quiso distraer su tristeza mostrándole los mensajes de cariño de los seguidores y la señora respondió: “Gracias a todos. Un beso al cielo. Bendiciones”.

No es la primera vez que se drenan las tristezas en redes sociales cuando un ser querido fallece. Facebook y otras plataformas se llenan de mensajes en las cuentas de las personas fallecidas como si se tratara de un “diálogo” con quien ya no está. También se suelen hacer llamadas a su número a sabiendas que está apagado o se envían mensajes de texto aún sabiendo que ese ser querido no va a responder.

Sin embargo, estas acciones ayudan a controlar la ansiedad y a establecer una idea imaginada de que el ser querido estaría feliz de leer los escritos que dejan en sus muros o chats.

Un caso similar

A propósito de esta historia, el medio cita que una usuaria identificada como Mojo contó que, cuando su mamá se enteró de que su amiga estaba grave, comenzó a enviarle mensajes todos los días para mostrarle su apoyo y así fue hasta el día que falleció, “la persona más incondicional que conozco”, escribió la mujer.

“Te seguimos abrazando, mi gordita bella. Estamos esperando la cirugía. Estoy aprendiendo a rezar el rosario para vos”, le escribió la señora. En otro mensaje fechado un día después dijo: Te abrazo mi amiga de mi alma. En estos momentos estoy con vos”, citó la usuaria @ithinktayknows_.

