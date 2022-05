Aseguran que estos alimentos pueden ayudarte a sentirte feliz

Sabemos de sobra que la alimentación es la base de todo: sin una correcta alimentación nuestro organismo no puede funcionar al 100%. Y no solo eso, al no comer de forma adecuada también estamos alejando la felicidad de nuestra vida.

¿Cómo los alimentos nos ayudan a ser felices?

Pues sí, la experta en nutrición Michelle Peiret habló en el programa Hoy Día, de Telemundo, sobre cómo la alimentación puede ayudarnos a sentirnos felices.

Los cambures son ricos en potasio y energía (Unsplash)

“Para mantener un cuerpo lleno de ánimo, con ganas de estar todas las mañanas contentos, hay que mantener los niveles del sistema inmunológico perfectos. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico, cuando está agotado, automáticamente evita que podamos transportar serotonina al cerebro. Entonces, hay alimentos puntuales que tienen triptófano, que son los que genera serotonina”, explicó la doctora.

“La serotonina es un neurotransmisor, una hormona que nos ayuda a generar felicidad y tienen que ser generados por unos alimentos que contengan triptófano, por ejemplo, el cacao”, detalló.

Las legumbres son de esos alimentos que “dan felicidad: “Los granos, las lentejas y el garbanzo. Es recomendable comerlos dos veces por semana (...) La banana tiene bastante potasio, también nos genera bastante serotonina y es una fruta excelente.

Si eres fan del aguacate y del guacamole, tienes la felicidad garantizada. Literalmente: “El aguacate tiene una grasa buena excelente, igual que el chile. El aguacate tiene omega 3, esa grasa nos ayuda a bajar los niveles de inflamación tanto a nivel cerebral como en el cuerpo y es recomendable comerlo todos los días”.

Más alimentos que producen felicidad

- Espárragos

- Salmón

- Espinacas

- Aceite de oliva extra virgen

- Nueces

- Ajo

Así que, por más estrés que pases durante tus días, recuerda que la base principal de todo éxito son los buenos hábitos alimenticios.

