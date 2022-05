Te mostramos 5 consejos para tener una rutina de noche sana y dormir profundamente

Dormir bien es una de las claves más importantes para mantener la salud de todo nuestro organismo, sin embargo es común que muchas personas problemas para conciliar el sueño, por eso aquí te presentamos cómo tener una rutina de noche sana.

Alcanzar un sueño profundo es muy complicado si tenemos malos hábitos que nos afecten antes de ir a la cama, por eso se hace esencial tener una rutina de noche que nos encamine a lograr ese descanso reparador que todos necesitamos.

Descansar es indispensable no sólo para llevar una vida sana, sino para ser productivos en todo lo que decidimos hacer en nuestras vidas, ya que no importa que tan estrictos seamos en nuestras tareas diarias, no tener descanso puede hacernos ineficientes en ellas.

En un mundo lleno de estrés, mucha tecnología y constante exceso de tareas, los trastornos del sueño cada vez son más comunes y graves, por eso tenemos que empezar tomar acción y respetar el momento de dormir.

Para esto es necesario hacer un ritual que nos haga sentir mejor y más tranquilos, lo cual va a mejorar todos los aspectos de muestras vidas.

¿Pero de qué se trata este ritual? En realidad sólo consisten en algunos hábitos muy simples que te ayudarán a mejorar el buen dormir.

Estos tips te ayudarán a tener una rutina de noche para dormir bien

Aléjate de las pantallas

El error más común en la actualidad es ver la televisión, computador o el celular antes de dormir. Para muchas personas, esto suele formar parte de la rutina, sin embargo, aunque sientas sueño, tu cerebro no terminará de desconectarse ante la luz azul que emiten los dispositivos electrónicos.

Esto hará que sientas que no descansaste durante la noche, pese a que hayas dormido.

Aléjate de las pantallas al menos 30 minutos antes de dormir.

Nada de trabajo o responsabilidades

Procura dejar varias horas de espacio entre el fin de tu trabajo y la hora de ir a la cama. Es indispensable que no hables de temas estresantes, pues es probable que te cueste conciliar tu sueño.

Elige una actividad de relajación

Si te cuesta desconectar tus pensamientos de temas estresantes, elige una actividad que te relaje ante de dormir.

Leer un libro, escuchar una meditación guiada o tener música relajante pueden ser alternativas para desconectarte de tu día.

Apaga las luces

Al menos unos 30 minutos antes de ir a la cama, apaga todas las luces brillantes de tu habitación. Si todavía estás despierto leyendo un libro o meditando, enciende una luz amarilla tenue que hará que tu cerebro se desconecte poco a poco.

Un té puede ayudar

Las Infusiones relajantes pueden ser de mucha ayuda. Manzanilla, romero, tila o toronjil tienen un efecto somnífero sano y controlado.