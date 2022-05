Ricky Martin: ser papá es su rol favorito

Como antesala al Día de los Padres, Ricky Martin, el reconocido artista global, fenómeno del entretenimiento, y ahora empresario-socio de KUMIKO Skincare, comparte sus enseñanzas más valiosas, las que han enriquecido su vida a través de los años y le han dado forma y propósito a su rol más importante: ser papá.

Cuando se trata de su propia formación, Ricky habla con candor y honestidad de su figura paterna y los valores fundamentales que aprendió durante su niñez, mientras empezaba lo que ahora es, sin duda, una de las carreras más aclamadas y exitosas de la historia musical. Su apertura y sencillez invitan a tomar una pausa, detenerse, observar y estar presentes.

“A papi siempre lo he visto como un hombre elegante y con un estilo impecable, manteniendo su corte de pelo, barba bien cuidada y el perfume no puede faltar, oler bien es importante”, aseguró el artista puertorriqueño.

“También, recuerdo con mucha nostalgia cuando mi abuelo utilizaba una brocha para untar la crema de afeitar y me acuerdo, perfectamente, cuando lo veía en su ritual meditativo. Creo que de abuelo saqué esa disciplina de andar siempre poniéndome mis cremas y cuidándome la cara. Al salir de casa a los 12 años, a pesar de que era un adolescente, había momentos donde no me cuidaba del todo la piel, hasta que maduré en ese aspecto y me llevé eso conmigo. Así lo he aplicado durante todos estos años que he estado frente a las cámaras y en los escenarios. El cuidado personal es esencial para mí y forma parte de mi rutina diaria”, agregó.

Cuando hablamos de clichés y conceptos sin profundidad ni fundamento en cuanto al cuidado personal de los hombres se refiere, Martin relata su propia experiencia sin ninguna dificultad.

“Por mucho tiempo se decía que los hombres no teníamos que preocuparnos del cuidado personal. Pero, en mi caso, desde pequeño recuerdo que mis abuelos sí sabían cómo cuidarse. Los rituales para cuidar su piel, aseo personal que terminaban siempre con colonia, eran rutina diaria para ellos. Así que aprendí que el cuidarte física y mentalmente es vital para poder navegar con todo lo que sucede en nuestras vidas”, explicó el portavoz y socio de KUMIKO Skincare, que dio a conocer los sueros

Matcha Intense Recovery Proteoglycans Plus bautizándolos como ‘come arrugas’.

“Puede haber caos a tu alrededor, pero si le has dedicado tiempo a tu bienestar propio y a fortalecer una relación sana contigo mismo, serás capaz de no solamente atravesar cualquier situación de la mejor manera, sino que también podrás superarlo. El simple hecho de dedicarte unos minutos todos los días y darte un cariño bien sea con cremas para hidratar la piel, hacer ejercicios, estar con la familia o meditar, es algo muy beneficioso no solo para los hombres, sino para todo el mundo. Es lo que a mí me ha hecho llevar una vida más llevadera dentro de la locura que es mi carrera”, acotó.

En un aparte, no es secreto que Ricky cuida con recelo su vida personal, más aún la de sus retoños. Sin embargo, basta mencionar a sus hijos para que se le dibuje una sonrisa en el rostro y, al preguntarle cuál es el regalo más hermoso que le han hecho sus pequeños, simplemente responde: “Existir. Su presencia es el mayor regalo que me pueden dar. El tiempo pasa demasiado rápido, un día son bebés y de repente en un abrir y cerrar de ojos ya son adolescentes... Es por esto que para mí es muy importante estar con mis hijos. Si tengo trabajo, o me los llevo conmigo o no permito que la agenda me aleje de ellos por más de tres días. Esto ha sido así desde que nacieron y no va a cambiar”, dijo.

“Yo estoy obsesionado con mis hijos.... en el buen sentido de la palabra. Todos los días me levanto temprano, les cocino, juego con ellos, los llevo a sus prácticas, en fin, cosas que hacemos los papás por nuestros hijos. Creo que soy consentidor, cómo no serlo, con solo mirarme me tienen en la palma de sus manos”, puntualizó.