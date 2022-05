Reconocen dos estudiantes de Ingeniería Mecánica del RUM con la Beca de Excelencia

Los estudiantes Adriana D. Kleshick Segarra y Wilbert A. Ruperto Hernández, del Departamento de Ingeniería Mecánica (INME) del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recibieron la beca Jesús Sánchez Vázquez Engineering Excellence, que en su undécima ceremonia de entrega, ascendió a $2,000 para cada alumno en reconocimiento a su excelencia académica y labor destacada.

La beca fue instituida en 2011 por la compañía aeroespacial Boeing en honor al fallecido egresado del recinto mayagüezano, Jesús Sánchez Vázquez, quien dejó un enorme legado, no solo por una carrera universitaria brillante, sino por sus aportaciones como ingeniero en esa empresa y por su calidad humana. Representantes de esa entidad y del RUM se reunieron recientemente para resaltar la gesta de los jóvenes premiados.

“Recibir esta beca es un gran honor y, a la misma vez, una gran responsabilidad. Por lo que pude conocer, Jesús fue un joven que más allá de su excelencia académica se destacó como un líder comprometido con ayudar a los demás, por lo que era muy querido. Conocer su historia, me motiva a continuar dando lo mejor de mí, más allá del salón de clases, en actividades extracurriculares y en el internado al que asistiré este verano. Con cada experiencia que obtengo como la de este premio, siento que puedo ser mejor compañera, capitana, mentora y, en el futuro, una mejor ingeniera”, expresó Adriana, quien cursa su cuarto año en INME y ha liderado el equipo RUM Air Aero Design, llevándolo a obtener importantes premios en la competencia de diseño y desarrollo de aeronaves SAE Aero Design.

Igualmente, Wilbert, en quinto año de INME, reiteró palabras de agradecimiento por resaltar su labor, que incluye dirigir con éxito tres proyectos de diseño como parte de la competencia de Diseño de Exploración Espacial de NASA Revolutionary Aerospace Systems Concepts Academic Linkages (RASC-AL), ganando los principales premios durante tres años consecutivos.

“Esta beca reconoce el liderato y compromiso con este campo de estudio y con la comunidad universitaria. Lleva el nombre de Jesús, quien se distinguió altamente en mi Departamento por sus proyectos especiales y trabajo en la industria. Llevo escuchando su historia desde hace unos años y, de cierta manera, he modelado mi carrera universitaria en lo que él representó. Me honra mucho este reconocimiento y me motiva a continuar con las metas que aún me faltan por completar”, subrayó Wilbert.

Por su parte, la ingeniera Shakira Pastrana-Naumann, quien representó a la compañía Boeing en la entrega de las becas, reiteró el profundo significado que tiene esta dádiva para la entidad, donde el puertorriqueño Jesús Sánchez Vázquez se destacó por su liderazgo, excelencia profesional y filantropía.

“El impacto de Jesús, tanto en Boeing como en la Universidad, se continúa recordando hoy. Las características que ejemplificó de tener innovación y pasión por la ingeniería, ser un líder en actividades académicas y extracurriculares, estar motivado para trabajar de forma independiente, un emprendedor y un pensador innovador, poseer habilidades de comunicación sobresalientes y estar involucrado en el comunidad, son atributos que deseamos premiar”, aseveró Pastrana-Naumann, quien es egresada colegial.

Mientras, el rector del RUM, doctor Agustín Rullán Toro, felicitó a ambos jóvenes por sobresalir en todos los ámbitos de su carrera universitaria.

“El inspirador legado de nuestro egresado Jesús Sánchez Vázquez, continúa más vigente que nunca en la ejecutoria de Adriana y Wilbert, ambos comprometidos con sus profesiones, pero también dispuestos a brillar en otros ámbitos en bienestar de la sociedad. Agradecemos a Boeing por la estrecha colaboración que mantiene con nuestro Recinto desde hace años, en apoyo al talento, compromiso y pasión de los alumnos y egresados colegiales”, reiteró.