Estudiantes de la UPR Aguadilla utilizan la Ciencia Ciudadana para resolver problemas del mundo real

La Universidad de Puerto Rico en Aguadilla compite con su proyecto de investigación titulado Ciencia Ciudadana como herramientas de enseñanza en la exhibición de videos de “The 2022 STEM for All Video Showcase: Access, Inclusion, and Equity” que se llevará a cabo en línea el 10 al 17 de mayo en un concurso por votaciones en las redes sociales y en su página web: https://stemforall2022.videohall.com/presentations/2417.

La competencia, financiada por la Fundación Nacional de Ciencias (NSF), refleja más de 250 videos de proyectos innovadores que buscan atender y presentar soluciones sobre algún problema global con relación a la educación en ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería y computación.

La presentación titulada “Citizen Science as a Teaching Tool” describe como la UPR Aguadilla, en un proyecto auspiciado por el “US Department of Education, Title III Minority Science and Engineering Improvement Program (MSEIP)”, está utilizando Ciencia Ciudadana para que sus estudiantes de investigación pongan en practica las destrezas adquiridas en el salón de clases para resolver problemas del mundo real.

Dicho proyecto es dirigido por el catedrático de la UPR-Aguadilla, el Dr. Jesús lee-Borges en colaboración directa con los estudiantes de sus cursos de Ciencias Naturales.

“Poder compartir los esfuerzos que estamos realizando es esencial para que otros estudiantes se estimulen a realizar actividades similares y continúen estudios graduados en áreas STEM”, expresó el catedrático y director del proyecto, el Dr. Jesús Lee-Borges.

Su investigación se enfoca en conocer los problemas de salud relacionados con la contaminación del aire, en particular de aquellos que viven cerca de áreas industrializadas. En el sur de Puerto Rico, esto se ha convertido en una preocupación comunitaria para la población que rodea el área de la Bahía de Jobos debido al aumento de la actividad industrial desde principios de la década de 2000.

Los estudiantes de ciencias ambientales y biológicas de UPR Aguadilla: 1) se asociaron en un esfuerzo comunitario para monitorear la calidad del aire (AQ) en áreas residenciales cercanas a la actividad industrial, 2) revisaron informes ambientales históricos relacionados con AQ para la comunicación científica con la comunidad, y 3) resumieron los datos de AQ sobre posibles problemas de salud para los miembros de la comunidad local.

El estudio proporcionó a las comunidades que rodean el área de la Bahía de Jobos, conocimiento de la información científica histórica de la calidad del aire local, mientras que al mismo tiempo proporcionó a los participantes una amplia experiencia para convertirse en científicos ciudadanos.

Los participantes del estudio fueron el Dr. Jesús Lee-Borges, director del proyecto; la Dra. Nancy Cardona-Cordero, mentora de investigación científica cuidadana; la Sra. Verónica Ortiz-Vargas, asistente administrativo; y las mentoras de investigación la Dra. Brenda Ramos-Santana, Dra. Omayra Hernández-Vale, Dra Adrianne Tossas-Cavelliery y Dra. Julianna Pérez-Lauspier, quién también fungió como coordinadora de actividades.

Se añaden a los estudiantes, Paola Rodríguez-Montoyo, Victoria Pellot-Ortiz y Deytzalie Rodríguez-Hernández del programa de Ciencias en Biomédica, y Verónica Morales-Rodríguez del programa de Tecnología Ambiental de la UPR Aguadilla.

En conjunto, las presentaciones cubren una amplia gama de temas que incluyen ciencias, matemáticas, informática, ingeniería, aprendizaje en línea, ciencia ciudadana, espacios de creación, ampliación de la participación, experiencias de investigación, tutoría, desarrollo profesional, “Next Generation Science Standards” (NGSS) y “Common Core”.

Durante el evento de ocho días, investigadores, profesionales, legisladores y miembros del público están invitados a ver los videos cortos, discutirlos con los presentadores en línea y votar por sus favoritos.

Se solicita el voto de la ciudadanía en apoyo al proyecto de UPR Aguadilla en el siguiente enlace: https://stemforall2022.videohall.com/presentations/2417.