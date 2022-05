Este es el último deseo de las mascotas antes de fallecer

No cabe duda de que los perros se han convertido en un elemento fundamental en una gran cantidad de familias.

La importancia de las mascotas

De hecho, se puede decir que representa un ser importante, por el que muchas personas esperan regresar a su casa.

Las mascotas son compañeros fieles, que están con sus dueños en las buenas y en las malas. Por eso, se suelen ganar el corazón de toda la familia.

El momento difícil

Sin embargo, casi todos los que aman a los peludos han sufrido alguna lamentable pérdida de sus compañeros. Es un momento duro, muy complicado y difícil de asimilar.

Muchas personas recuerdan la partida de sus perritos como uno de las peores experiencias de su vida.

Por esa razón, una gran cantidad de individuos, cerca de 90 por ciento, prefieren no estar presentes en los últimos momentos de su lomito, para tratar de tener un dolor menos.

El último deseo de los perritos es que estén en su adiós

Pero los especialistas sostienen que esta acción es todo lo contrario al último deseo de los animalitos.

“Jesse Dietrich, usuario de Twitter, le preguntó a un veterinario cuál era la parte más difícil de su trabajo. El especialista respondió sin dudar que lo más difícil para él era ver cómo los animales viejos o enfermos buscan a sus dueños con sus ojos antes de irse a dormir. El hecho es que 90 por ciento de los propietarios no quieren estar en una habitación con un animal moribundo. La gente se va para no ver morir a su mascota”, escribió @Thiagocuervo en las redes sociales.

...más difícil de su trabajo.



El especialista respondió sin dudar que lo más difícil para él era ver cómo los animales viejos o enfermos buscan a sus dueños con sus ojos antes de irse a dormir. El hecho es que el 90 % de los propietarios no quieren estar en una habitación — ✠Santiallica84✠(Сантиаго)✠ (@Thiagocuervo) April 26, 2022

En un hilo que se hizo viral en la aplicación del pajarito, el experto comentó que ese momento final del perro es cuando más necesita a sus dueños.

Por esa razón, los veterinarios “piden a los dueños que estén cerca de los animales hasta ese momento.

Piden no dejarlos solos

“No los dejes morir en una habitación con un extraño, en un lugar que no les gusta. Es muy doloroso para los veterinarios ver cómo las mascotas no pueden encontrar a su dueño durante los últimos minutos de su vida. No entienden por qué el dueño los dejó.

“Después de todo, necesitaban el consuelo de su amo; los veterinarios hacen todo lo posible para que los animales no se asusten tanto, pero para la mascota ellos son completamente desconocidos. No seas cobarde porque es demasiado doloroso para ti. Piensa en la mascota”, redactó.

Y es que no es descabellado que el peludo que nos acompañó tantos años, quiera ver a su amo en sus últimos instantes de vida. “Soporta ese dolor por el bien de ellos y acompáñalos hasta el final”, concluyó.