Fin de semana repleto de actividades para festejar con mamá

Celebra este fin de semana a las madres importantes de tu vida de una forma diferente y exquisita. Fairmont El San Juan Hotel ha diseñado una serie de emocionantes actividades para que huéspedes e invitados locales puedan disfrutar de un Día de las Madres de ensueño.

Las actividades comienzan el viernes en The Lobby con la interpretación de las canciones más conocidas de Adele, Gloria Ganor, Donna Summer y Kool and the Gang, además de un DJ en la noche de Tribute Fridays a partir de las 8:00 pm. Se recomienda reservación de mesa. Además recuerda que a un paso se encuentra el vibrante Foxwoods El San Juan Casino que ofrece las más innovadoras experiencias de juego en Puerto Rico.

El sábado y el domingo puedes optar por un pasadía divino bajo el sol caribeño desde una Cabana a la orilla de las fabulosas piscinas del hotel y al ritmo de DJs a partir de la 1:00 pm.

Si ella prefiere disfrutar un brunch, la mejor experiencia es el menú diseñado por la reconocida ponceña Chef Juliana González que ofrecerá en su restaurante Caña by Juliana González. El menú incluye huevos rellenos de langosta, burrata de tomate y chayote, fritatta de salmón y espárragos, hamburguesitas de cangrejo, pincho de pollo a la parrilla, lubina al horno, arroz con coco, así como una variedad de de postres y cocteles hechos para la ocasión. Puedes acompañarlo con la oferta de una botella de rosé. La experiencia gastronómica se servirá de 11:30 am a 8:00 pm y estará amenizada por música en vivo. Para reservaciones puede acceder a Caña en OpenTable.com

Fairmont Hotel

The Lobby también celebra a mamá con cócteles a base de champán, música en vivo y menú de aperitivos el mismo domingo a partir de las 6:00 pm.

El regalo perfecto para mamá es relajarse y cuidarse. Well & Being Spa localizado en el 10mo piso de Fairmont El San Juan Hotel ofrece únicos tratamientos corporales y faciales para mimarla y decirle cuanto la queremos. Una tarjeta de regalo le dará a mamá los tratamientos de belleza y bienestar de su elección. De igual forma le encantará un regalo único que puedes encontrar en The Shops at Fairmont El San Juan Hotel para que sea feliz y luzca fabulosa.

La oferta Resident’s Exclusive Escape es la mejor oportunidad para disfrutar de unos días icónicos. Reservando antes del 15 de junio, puede disfrutar de tarifas exclusivas para residentes de Puerto Rico que comienzan desde $199 por habitación por noche en estadías de domingo a jueves. Relajarse en Fairmont El San Juan Hotel, disfrutar de sus cuatro piscinas, cabanas de lujo al aire libre, ejercitarse en el Well & Being Fitness Center y deleitarse en la exquisita variedad de restaurantes en el fin de semana de ensueño que todos querrían disfrutar. Para más información visite y reserve a través de elsanjuanhotel.com.