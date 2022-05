Biólogas del RUM ganan competencia de afiches de la Tribeta

Las estudiantes Camila Alejandra Pagán Melvin y Alysa Michelle Alejandro Soto, ambas del Departamento de Biología del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recibieron el premio John C. Johnson al ganar el primer y tercer lugar, respectivamente, en la competencia de afiches de la Sociedad Nacional de Honor de Biología, Beta Beta Beta (βββ), en su reciente convención distrital, región del Caribe, que se celebró en formato virtual.

Camila, en tercer año de Premédica, obtuvo el primer lugar con su proyecto Estudio de la variante M98k asociada a glaucoma primario de ángulo abierto en comienzo adulto en Puerto Rico, enfocado en investigar los patrones genéticos poblacionales en la isla, así como su frecuencia alélica y correlacionar la variante con pacientes diagnosticados o sospechosos de la condición. Por su parte, Alysa, en cuarto año en Biología, recibió el tercer premio por el trabajo BioOptimatics of Viral Infections and Degenerative Diseases, que busca encontrar relaciones a nivel genético entre la enfermedad de Parkinson y el Dengue, ambas con una prevalencia importante en Puerto Rico.

Ambas jóvenes científicas, quienes aspiran a estudiar Medicina, fueron reconocidas en una ceremonia de premiación en la sexagésima octava edición de la Convención, ocasión en la que también el capítulo Zeta Alpha, de la Sociedad Nacional de Honor de Biología, en el RUM, revalidó el primer lugar del premio Álbum 2022, que se otorga al capítulo que mejor recopila y mantiene un registro de los proyectos de investigación científica de los miembros y las actividades realizadas a lo largo del año.

“Ser galardonada con el primer lugar en la presentación de afiches significa que mis metas u objetivos pudieron ser expresados claramente, mientras demuestro mis intereses y capacidad en el campo de las ciencias. Además, este reconocimiento me confirma que la estructura de mi investigación es correcta y de gran relevancia. Me motiva a continuar expandiendo mi proyecto para que este pueda ser conocido por una gama de científicos interesados en este tema”, reveló Camila, a quien le interesa investigar a fondo la genética ocular y, en un futuro, especializarse en oftalmología.

Por su parte, Alysa, en cuarto año de Biología, relató que se ha enfocado en distintas investigaciones que le proveen conocimiento desde múltiples áreas para entender las enfermedades neurodegenerativas. Su experiencia incluye trabajo en el Recinto de Ciencias Médicas y el RUM de la UPR, en Massachusetts Institute of Technology, en el Hospital San Jorge y en Harvard Medical School y Massachusetts General Hospital, donde actualmente realiza un internado COOP a tiempo completo.

“Nunca había presentado en una convención científica. Definitivamente, ganar este premio significa mucho para mí y mi carrera, ya que valida mi trabajo y, a la misma vez, me da fuerza y confianza para participar de otras conferencias y seguir desarrollando mis destrezas como presentadora. He tenido la dicha de recibir la sabiduría y los consejos de distintos docentes de varios departamentos, quienes han puesto su grano de arena en mi desarrollo y me llevo algo de cada uno de ellos para toda la vida. El RUM me ha dado la preparación y la oportunidad de conectar con tantas personas que han sido clave en mi trayectoria como estudiante de Biología y futura doctora”, puntualizó Alysa, quien se graduará en mayo de 2022 del RUM y espera enlazar sus estudios en Medicina, con la investigación y el trabajo comunitario.

Mientras, el rector del RUM, doctor Agustín Rullán Toro, felicitó a ambas estudiantes por su gesta, que las coloca a la vanguardia de la investigación científica enfocada en los campos de la medicina y la salud.

“Enhorabuena a Camila y Alysa por este logro que auguro será solo el comienzo de un futuro prometedor en sus brillantes carreras. Ambas son ejemplo de lo que la educación de excelencia, guiadas por el profesorado comprometido y competitivo que proporciona nuestro primer centro docente, pueden lograr con el talento, la inteligencia y la sabiduría de nuestros alumnos. Mi mejor anhelo para que continúen cosechando logros que contribuirán, sin duda, a la humanidad”, puntualizó el Rector.