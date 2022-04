Mujer casi pierde la vida tras hacerse la bichectomía

“Todos los días lloraba, pensé que me había dañado la cara para siempre. Era como tocar una bolsa con agua”, así fue la experiencia de una mujer que decidió hacerse una cirugía para adelgazar sus mejillas. A ese procedimiento se le conoce como bichectomía” y se está poniendo de moda para resaltar los pómulos y estilizar más el rostro.

En su cuenta en TikTok, la usuaria @babyangiepaez mostró a través de varios videos los estragos de la operación que salió muy mal y que por poco le cuesta la vida.

Al principio todo iba bien, tomó nota de las recomendaciones post operatorias y se fue a casa, pero según recuerda, notó que una de sus mejillas comenzó a inflamarse demasiado. Luego la zona se tornó de un color rojo a morado y el ojo de ese mismo lado se enrojeció.

Una bolsa enorme en la cara

Según ella, la combinación de varios factores provocó la pésima recuperación que estaba enfrentando. “Hubo varias cosas que pudieron ser las causantes de lo que me pasó. Yo decido hacerme la operación y al finalizar le pregunto si debió ponerme faja y dijo que no era necesario porque no había sacado mucha grasa. Yo al día siguiente de la operación me sereno, no sé si todos sepan el significado, pero significa que salí a un compromiso y pudo caerme agua de lluvia”, contó.

La mujer contó que el médico tratante le recetó antibióticos. “Yo los tomaba juiciosa, pero absolutamente nada servía. Fui de nuevo a que me checara, me drenó”, pero la situación no mejoraba. Para salir de dudas acudió con otro médico, esta vez un cirujano maxilofacial, quien encontró una fuerte infección activada en el rostro.

“Pude haber muerto si hubiese dejado pasar otro día más, la infección estuvo a punto de llegarme a los ojos y cuello y si eso pasaba hubiera sido distinto”, explicó.

La paciente logró recuperarse luego de meses de tratamiento, pero quiso compartir la experiencia para mostrar parte de los riesgos que acarrean los procedimientos estéticos. Según ella, buscar un estándar de belleza puede llegar a ser un fracaso si se hace sin atender las recomendaciones, o se deja en manos de personas sin la debida formación. Lo peor es que casi muere por querer verse “mejor”.

¿Qué es la bichectomía?

La bichectomía —o extirpación de las bolsas grasas de Bichat— consiste en la reducción quirúrgica del exceso de grasa de las mejillas, obteniendo un rostro más definido.

En la actualidad se ofrece como un procedimiento sencillo que permite perfilar los pómulos y disminuir la redondez de la cara. Esta operación dura alrededor de una hora y media.

“Mediante pequeñas incisiones internas en la boca se retiran las llamadas “bolsas de bichat” de cada mejilla y se sutura con puntos, precisa el cirujano plástico Ernesto Barboza en Bogotá, Colombia.

Kendall Jenner también se sometió a la bichectomía (Agencias)

Contenido relacionado:

Fiesta temática de la “Familia P.Luche” se hace viral

Viral: Tienes 7 segundos para resolver este acertijo