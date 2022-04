Azafata denuncia que aerolínea la rechazó por su apariencia y le recomendaron bajar de peso

La historia de la azafata Josefina Macchi, ha causado indignación en las redes sociales luego de que denunciara como una aerolínea internacional non la tomara en cuenta tras una entrevista de trabajo.

La mujer recurrió a Twitter para contar la vergonzosa situación que le hizo vivir la empresa Emirates Airlines, cuando el personal de recursos humanos la rechazó tras postularse como candidata a azafata, porque “tiene que bajar de peso”.

“Jamás pensé que iba a hacer esto pero hoy estoy extremadamente desconcertada”.

Críticas a la apariencia física causan indignación en las redes

Macchi de 25 años arremetió contra los principios de la empresa y su forma de realizar las preguntas en la reunión y fue respaldada por usuarios en las redes quienes se mostraron impactados y la invitaron a no abandonar su sueño de ser aeromoza.

Como muchos saben, terminé el curso de tripulante de cabina y lo que más quiero es volar✈️ Para ello, hoy fui a una entrevista de Emirates Airlines. Sigo👇🏼 pic.twitter.com/1ISbvL0R7y — Josefina (@JoseMacchi) April 25, 2022

“Me quedo a esperar a que finalice con esas dos personas y, ahí si, me llama. Me acerco y le pregunto (en inglés) “Qué puedo hacer para mejorar en la siguiente búsqueda?” a lo que me contesta: “Honestly, you need to lose weight”. “Honestamente, necesitas bajar de peso”, especificó la empleada de la aerolínea.

La empleada llenó de elogios camuflados a Josefina mientras le pedía que no revelara la conversación.

“‘Sos muy linda, tenés muy buen nivel de inglés, pero necesitas eso. Tenés que esperar 6 meses y blabla. Ah, y por favor no comentes que te dije esto porque no habla bien de la empresa’”.

Según los parámetros sobre el físico es que los TCP deben medir al menos 160 centímetros y alcanzar los 212 centímetros con el brazo estirado, y no tener tatuajes que puedan verse con el uniforme de Emirates colocado.

Fue en 2021 cuando la joven concluyó la capacitación para Tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP), comúnmente conocido como azafata o sobrecargo. Sin embargo, por la pandemia su sueño de trabajar en los vuelos se había visto pausado.