Regresa el SU-StyleXpo 2022: evento de moda plus y autoestima

Este próximo sábado, 30 de abril de 2022, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. se llevará a cabo, por 4ta ocasión, el SU-StyleXpo: Plus Size Fashion, Beauty & Health, único evento en Puerto Rico enfocado en la moda plus, la belleza, la autoestima y la salud de la mujer ‘curvy’ en la Isla.

Durante del evento, que ha revolucionado la moda plus en Puerto Rico y que será libre de costo, los asistentes podrán disfrutar de recursos especialistas en maquillaje, moda, nutrición, emprendimiento, sexología y autoestima, así como también de sesiones de ejercicios por expertos en el tema, además de desfiles de moda y taller de automaquillaje, entre otras atracciones.

“En SU-Style.com, plataforma que hizo realidad el Expo y que a su vez cumple nueve años de vida, nuestra misión es fortalecer la industria de moda plus en Puerto Rico, pero más importante aún, lograr empoderar a la mayor cantidad de mujeres con el fin que todas, sin importar si son talla 16W ó talla 24W, se vean y se sientan seguras y felices con ellas mismas en su talla actual. Nuestro objetivo es que todos aquellos quienes participen del SU-StyleXpo, salgan de allí pompia’ós, porque como bien lo dice nuestro lema: estar a la moda, no tiene size”, expresó Suzanne Ujaque, Publicista y Experta en Moda Plus Size- creadora del SU-styleXPO y de la plataforma digital Su-style.com

En tanto, como parte de las atracciones de las que disfrutará el público durante el evento, se encuentran sesiones concurrentes a modo de “master class workshops” en las categorías belleza, cuidado de la piel y maquillaje, este último por el maquillista profesional Rafell Escobar, además de modelaje plus, styling y vida CurvyFIT gracias a Diriel XTrainning.

Asimismo, se reconocerá por primera vez, la gesta de una Boutique local- Elohai Plus Boutique- Mayagüez quien perdió en Terremoto y lluvias su tienda y no empese a su situación y la del país, logró empezar de nuevo y hoy es una de las tiendas más grandes de Plus Size en el evento.

Además, en la parte de nutrición contamos con dos Chef de calibre Nacional, Chef Vivoni y Chef Noelián Ortiz,.

También tendrán panel de moda Plus Size a cargo de Madeline Jones, CEO del Plus Model Magazine NYC; así como Karina Duconge, modelo profesional & Eliane The Curvy Plus Corner, quién se ha hecho viral en la red social TikTok.

Por otro lado, el público podrá disfrutar también de 12 desfiles de moda a cargo de 23 modelos escogidas en “castings” efectuados en Plaza las Américas y Plaza del Caribe en las categorías de: Vestimenta Casual y “Ready to Wear”; Vestimenta para Fiesta; Trajes de Baño, así variedad de alternativas de fajas, todo esto de la mano de reconocidas marcas de moda como: Avon; ROMA, Fashionnova, Eloquii, las que también apelan al mercado plus size.

Del mismo modo, las marcas City Chic, unas de las principales marcas en mercado plus size con base en Australia, estarán presentes ese día mostrando sus creaciones, así como presentación de piezas para la creadora de los diseñadores de moda local Reynaldo José, y José Raúl.

No obstante, el evento contará también con 43, además de clínicas de salud abordando temas tales como azúcar en sangre, presión arterial y vacunación. A esto se suma el StandUp Comedy de Melissa Rodríguez (Teatro Breve) y “SUSA”-Carmen Nydia Velázquez, así como un Taller de Autorretrato y Taller de jardinería ofrecido por KOKE ANN.

En tanto, cabe destacar que, según el Womens Plus Size Appareal Market actualmente la industria de la Moda Plus Size representa $19 Billones anuales en Estados Unidos. Asimismo, la estadística confirma que de 2009 a 2021 el crecimiento del mercado plus se tradujo en un aumento de casi cuatro puntos porcentuales y la proyección de crecimiento entre 2021 y 2026 se perfila en una podrá alcanzar los $46 billones.

Para más información y registro para el evento puede accederhttps://www.sustyleshop.com/apps/events bajo SU-StyleXpo, o a través de Eventbrite Facebook e Instragram: SUstyleXpo o SUstyleTV.