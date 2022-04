Te explicamos qué es el síndrome de la “cara vacía” al no usar el cubrebocas

Lo que sucede al no usar el cubrebocas (Unsplash)

La principal recomendación en todo el mundo, desde la irrupción del Covid-19 a finales de 2019 e inicios de 2020, ha sido el uso del cubrebocas para protegernos del contagio. Han sido más de dos años de uso del cubrebocas y ahora que en muchos países no es obligatorio llevarlo, ha nacido un nuevo síndrome: el de la “cara vacía”.

Este síndrome de la cara vacía está relacionado al miedo de contagiarse al no usar cubrebocas, pero también está asociado a la ansiedad de mostrar el rostro completo de nuevo. Está afectando sobre todo a los adolescentes, reseñaron los diarios ABC de España y The New York Times.

¿Te sientes incómodo sin cubrebocas? (Unsplash)

El nuevo síndrome que sufren los jóvenes por no usar cubrebocas

Para muchos jóvenes y adolescentes, el uso del cubrebocas les permitía esconder un poco su apariencia, disimular problemas como el acné, vello facial o incluso ocultar los brackets. Pero ahora que “deberían” mostrar sus rostros de nuevo, se enfrentan a miedos terribles.

Ante esta nueva realidad sin cubrebocas en espacios abiertos, lo mejor es que cada persona a su ritmo decida si usar o no el cubrebocas, para que poco a poco vaya adquiriendo la seguridad que requiere para dar este paso.

“Algunas personas se han acostumbrado tanto que supongo que no quieren mostrar su rostro”, dijo Russell Silverman, de 18 años, durante una entrevista a The New York Times. “Y algunas personas todavía piensan que Covid es un gran problema en la escuela y solo están tomando las precauciones necesarias”, agregó.

¿Te sientes incómodo sin cubrebocas? (Unsplash)

Otra joven que participó en la cuesta agregó: “Algunas de estas personas realmente no han visto mi rostro fuera de las redes sociales y cosas así”, dijo Damia Whyte, de 17 años. “Lo que publico en las redes sociales es un poco diferente de cómo me veo en el día a día”.

Síntomas del síndrome de la cara vacía

Psicológicos

Angustia

Preocupación

Sensación de agitación

Físicos

Taquicardia

Falta de aire

Mareo

Tensión muscular

A partir de mañana, muchas personas podrán sentir el síndrome de la cara vacía al quitarse la mascarilla 😷



¿Qué es? ⬇️



Infografía de @SerCuidadorA pic.twitter.com/2lP3nS0x5e — HCRCordoba (@HcrCordoba) April 19, 2022

Consejos para superarlo

- Date un tiempo prudente para adaptarte

- Que la exposición sea gradual

- Piensa en los aspectos positivos y beneficios

Contenido relacionado:

Estadounidenses piden que el uso de cubrebocas vuelva a ser obligatorio

Gobiernos de Brasil y Paraguay culminaron la emergencia sanitaria por Coronavirus en sus territorios