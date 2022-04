Presentan tendencias de maquillaje 2022 para el prom

Llegó la primavera y para muchas jóvenes esto significa prepararse para su día especial que es el prom. El maquillaje forma parte esencial para lograr un look perfecto para esa ocasión especial que vivirá en sus memorias para siempre. Maybelline New York en colaboración con Nathalie Kriado, diseñadora de modas puertorriqueña, presentaron las tendencias de maquillaje y moda 2022 para los prom. El pasado febrero, Kriado, junto a la marca de belleza, lanzó la colección de 30 trajes glamorosos para el baile de graduación en una pasarela virtual la cual compartió con sus seguidores por las redes sociales.

Como tendencias 2022 de maquillaje para prom, los looks naturales y neutrales cobrarán protagonismo. Los estilos de maquillaje natural para el baile de graduación son discretos, cómodos y deslumbrantes para resaltar la belleza natural. Maybelline New York tiene todos los productos necesarios para lograr este estilo de maquillaje para el prom.

Colossal Curl Bounce

Para subirle el volumen a tu mirada, la Colossal Curl Bounce Mascara, diseñada para rizar es perfecta para lograr una mirada de impacto y dar volumen a las pestañas con un cepillo curvo y una fórmula de larga duración de hasta 24 horas que resiste grumos, manchas y flacking. La puedes conseguir en formula regular o aprueba de agua.

Tattoo Brow Lift Stick

La tendencia de fluffy brows seguirá prevaleciendo durante este año. El Tattoo Studio Brow Lift Stick, es una barra de tinte que presenta una alternativa al tratamiento de salón para obtener el look de cejas elevadas sin la necesidad de acudir a un salón de belleza. Disponible en cuatro tonos para todo color de cejas.

Lifter Gloss

Los labios con gloss regresaron el pasado año y continúan predominantes para este 2022. El Lifter Gloss con ácido hialurónico de Maybelline New York brinda labios brillantes y una apariencia completa. Brinda hidratación, brillo y labios más rellenos. Disponible en 20 tonos para tu preferencia.

Superstay Activewear Foundation

Para lograr ese look de maquillaje natural necesitas una base liviana que te de la cobertura necesaria sin perder tu esencia. La Superstay Activewear Foundation es ideal para la noche de prom ya que, es una base liviana, no se transfiere, (un plus por la mascarilla) es aprueba de agua y de sudor. Ésta base es lo que necesitas para tu noche de prom porque gozarás hasta sudar y el maquillaje permencerá intacto por 30 horas.

Superstay Activewear Concealer

El concealer nunca puede faltar en nuestro maquillaje para cubrir cualquier imperfección como las ojeras. El Superstay Activewear Concealer tiene la cobertura exacta y una formula liviana. Además es aprueba de agua, sudor y no se transfiere.

Cheek Heat

Los productos en cremas son un favorito para crear looks de maquillaje naturales. No es diferente con el Cheek Heat, rubor en crema a base de agua de Maybelline infundido con pigmentos coloridos que crean un rubor edificable y de aspecto natural. ¡Disponible en seis tonos de rubor de aspecto natural!

Conoce más sobre Maybelline New York a través de facebook.com/MaybellinePR. Consigue estos y otros productos de Maybelline en tu farmacia o tienda de preferencia.