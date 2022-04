Atención a estos consejos para aumentar tu autocontrol y paciencia en momentos difíciles

Nadie ha dicho que la vida es fácil. Ella está cargada de altos y bajos, de preocupaciones constantes, ya sean de tipo económicas, de salud, familiares o hasta relacionadas con la situación del país en el que vives y del mundo en general.

Por ello, en esta época tan convulsionada, los psicólogos tienen un papel relevante al ocuparse de orientar y ofrecer luces en medio de la oscuridad.

En ese sentido, la psicóloga Arash Emamzadeh, profesora de la Universidad de la Columbia Británica en Canadá, en su artículo publicado en Psychology Today y citado por el Portal El Confidencial, ofrece una serie de consejos para tener paciencia y no apresurarse a tomar decisiones que podrían ser equivocadas.

Útiles recomendaciones

1. Tener paciencia ante la incertidumbre: “por ejemplo, si llevas tiempo esperando una llamada de una empresa para un puesto al que te estás postulando y estás nervioso, lo mejor es que te distraigas con lo que sea. Es difícil dejar la mente en blanco en situaciones así, pero si optas por llamar tú mismo o preguntar si finalmente han contratado a otro, es muy posible que sientan rechazo ante semejante presión por decidir quién será el nuevo empleado”.

La música es excelente compañera. Foto: bing.com/images.

2. Visualiza lo que deseas: “respira hondo e intenta repetirte mentalmente que todo va a salir como esperas. Aunque por tu cabeza aparezcan pensamientos negativos, intenta pensar en un hipotético ‘yo del futuro’ que ha conseguido aquello que tanto esperas en el momento presente”.

La visualización es una excelente práctica recomendada por los especialistas. Foto: bing.com/images.

3. Traza un plan B: “no hay que centrarse solo en una posibilidad, teniendo varias a mano. A no ser que sea algo que llevas mucho tiempo deseando y luchando para que se convierta en realidad, tienes que tener en cuenta que nosotros somos quienes otorgan valor a nuestros sueños y aspiraciones, no los demás”.