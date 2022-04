Conoce a Kathryn Kellogg, una influencer del estilo de vida cero residuos

Kellogg recomienda estos libros para los interesados en un estilo de vida de cero residuos: “101 Ways to Go Zero Waste” (“101 maneras de no desperdiciar nada”), “All We Can Save” (“Todo lo que podemos ahorrar”), “Braiding Sweetgrass” (Una trenza de hierba sagrada), “Under the Sky We Make” (“Bajo el cielo que hacemos”), “Give: How To Manage Your Money and Make a Difference” (“Cómo administrar tu dinero y marcar la diferencia”). (Instagram, @going.zero.waste)