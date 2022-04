Insólito: ganó 220 millones en la lotería pero no los puede cobrar

Esto es un ejemplo de muy buena y muy mala suerte al mismo tiempo. Se trata del caso de un hombre que ganó un premio avaluado en 220 millones de pesos en la lotería, pero no los puede cobrar.

El hecho ocurrió en Bélgica y se debe a que el ciudadano argelino que se hizo del cartón de raspe ganador tiene un problema legal. Según recoge el medio argentino Crónica de la emisora belga VRT, el hombre de 28 años que no ha sido identificado no cuenta con documentación legal en el país europeo. Es decir, no cuenta con los papeles de identidad válidos ni un lugar permanente para vivir.

Eso implica que no puede abrir una cuenta bancaria y así cobrar su premio. Esto se debe a que al ser un monto tan alto, no es posible cobrarlo en efectivo, sino que se debe abonar a través de un depósito bancario.

En tanto, el abogado del ganador, Alexander Verstraete, dijo a AFP que la lotería no pagará sin certificación legal. “Estamos buscando esos documentos que puedan probar su identidad. Tendrá que contactar a su familia en Argelia”.

De mal en peor

Para empeorar las cosas, el argelino que sueña con comprar una casa en Bruselas intentó cobrar el raspe con la ayuda de un amigo que sí tiene su documentación en regla. Pero cuando hicieron el intento, el amigo y dos personas más que lo acompañaron fueron detenidos: sospecharon que habían robado el cartón ganador.

Lo positivo de la historia es que Verstraete dijo que las autoridades prometieron no deportar al hombre hasta que haya recibido el dinero del premio.