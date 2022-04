Tip Planillero: ¿Puedo deducir las aportaciones a una Cuenta de Retiro Individual (IRA) o Cuenta de Aportación Educativa (CAE)?

La deducción máxima admisible por aportación a una IRA es $5,000 por individuo o en el caso de individuos casados que rindan planilla conjunta, la deducción máxima permitida no excederá de $10,000. En ambos casos, estas cantidades aplican si son menores al ingreso bruto ajustado agregado por concepto de salarios y la ganancia atribuible a profesiones u ocupaciones. En cuanto a las Cuentas CAE la deducción permitida no excederá de $500 por beneficiario. Las aportaciones a esa cuenta se pueden hacer para años contributivos previos a aquel en que el beneficiario alcance la edad de 26 años. Las aportaciones que serán deducibles en la planilla son aquellas hechas en o antes del 18 de abril de 2022 o si solicitó prórroga para someter la planilla, tendrá hasta la fecha de radicación extendida. Para detalles de su caso en particular consulte con CPA de preferencia.