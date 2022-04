L’Oréal revela impacto contra el acoso callejero

En reconocimiento de la Semana Internacional Contra el Acoso Callejero que se celebrará entre 3 y 9 de abril, la marca de belleza L’Oréal Paris reveló resultados sin precedentes tras una encuesta global realizada junto con Ipsos, líder global en estudios de mercado. Los hallazgos destacaron el impacto positivo de Stand Up, un programa de adiestramiento desarrollado por L’Oréal Paris que busca educar a las personas sobre cómo intervenir de manera segura en situaciones de acoso en espacios públicos.

El programa fue lanzado por primera vez en el 2020 en colaboración con Right To Be, una organización sin fines de lucro dedicada a educar contra el acoso en todas sus formas. Esta iniciativa ha contribuido a la formación de 700 mil personas bajo la metodología de las 5 Ds, desarrollada por Right To Be. En 2022, L’Oréal Paris ha acelerado su compromiso con la lucha contra el acoso callejero con la meta de entrenar a 1.5 millones de personas para finales de este año. En su continuo apoyo de estos esfuerzos, la portavoz mundial de la marca, Eva Longoria, participó en un nuevo vídeo de concienciación, donde comparte una breve clase magistral para fomentar que todas las personas se eduquen en este tema.

El impacto positivo de Stand Up en la vida cotidiana

La encuesta de impacto social reveló que los participantes se sintieron empoderados y más confiados al andar en la calle gracias a las herramientas brindadas por el programa. Los alumnos afirmaron que ahora son más capaces de identificar el acoso callejero y están más preparados para intervenir en espacios públicos. Además, la encuesta destaca que Stand Up tuvo un gran impacto en el cambio de actitud de los testigos y en el manejo seguro de situaciones de acoso. Los hallazgos mostraron que:

· El 97% de los alumnos de Stand Up se sienten más preparados para intervenir cuando sean testigos de acoso callejero.

· Más de 9 de cada 10 alumnos están convencidos de que pueden hacer al menos una cosa para combatir el acoso callejero si lo presencian, en comparación con el 67% de la población general.

· Después de ser adiestrados por el programa, la personas que enfrentan el acoso callejero tienden a sentirse menos vulnerables (19%), asustadas (20%), incómodas (46%) y ansiosas (25%), en comparación con las experiencias previas a su participación en Stand Up.

“El acoso callejero va en contra de los valores que fomentan el empoderamiento de las mujeres, que es el centro del ADN de L’Oréal Paris. Nos enorgullece ver que, en tan poco tiempo, el programa de adiestramiento Stand Up ha tenido un impacto tan positivo y concreto en el día a día de las mujeres. Animamos a todo el mundo a educarse en este tema y regar la voz. Todas las mujeres pueden reforzar su autoestima con Stand Up”, expresó Delphine Viguier-Hovasse, presidenta Global de L’Oréal Paris.

La portavoz Eva Longoria anima a todos a hacer frente al acoso callejero

La marca continúa fomentando que todas las personas se eduquen bajo la metodología de las 5 Ds, desarrollada por Right To Be, a través del sitio web de Stand Up y a compartir sus experiencias con el hashtag #WeStandUp. Longoria lidera esta iniciativa con un nuevo vídeo de concienciación. Con su estilo didáctico y dinámico, la portavoz guía a los alumnos en las distintas etapas de la metodología de las 5Ds (Distrae, Delega, Documenta, Da asistencia y Dirige). Estos cinco pasos son acciones simples pero efectivas para combatir el acoso callejero de una forma segura.

“Toda mujer tiene derecho sentirse digna. Sin embargo, el 80% de las mujeres en todo el mundo han experimentado el acoso callejero al menos una vez en su vida. A través de programas como Stand Up, podemos unirnos en solidaridad, adquirir las herramientas necesarias para detener el comportamiento no deseado y reclamar nuestro poder como agentes de cambio en nuestras comunidades”, afirmó Longoria.