Caguas listo para aplicar segunda dosis de refuerzo en nuevo centro

La administración municipal de Caguas informa que el centro de rastreo, vacunación y pruebas de COVID-19 estará ubicado a partir de hoy, lunes, en el quinto piso del Lincoln Center Plaza en la calle Muñoz Rivera #3.

“Estamos listos en el centro para recibir a todas aquellas personas que cumplan con los requisitos de vacunación. Mi exhortación es que acudan y no bajen la guardia ante el COVID-19. Se acerca la Semana Santa y muchos aprovechan para compartir con seres queridos y acudir a los actos propios de la Semana Mayor. Aprovechemos estos servicios que se ofrecen en el centro para prevenir contagios y cuidar la salud”, afirmó el alcalde de Caguas, William Miranda Torres.

El centro operará en horario de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. Las pruebas de antígenos, que se ofrecerán en la modalidad servicarro, estarán disponibles los lunes, martes, jueves desde las 8:30 a.m., mientras duren. Las personas serán atendidas por orden de llegada, no se requiere cita previa, espacios mientras duren y estacionamiento libre de costo.

De igual forma, el centro estará trabajando en el segundo refuerzo de las vacunas contra el COVID-19. Esta semana la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó una segunda dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer-BioNTech o Moderna para personas mayores de 50 años.

Para el segundo refuerzo con la vacuna de Moderna los requisitos son: 4 meses desde la última dosis, tener 50 años o más o ser una persona inmunocomprometida de 18 años en adelante.

Mientras que los requisitos para el segundo refuerzo de Pfizer-BionTech son: 4 meses desde la última dosis, tener 50 años o más o ser una persona inmunocomprometida de 12 años en adelante.

Se consideran condiciones de compromiso inmune: tratamiento oncológico, trasplante de órganos, incluyendo células madre, inmunodeficiencia primaria, moderada o grave, infección avanzada o no tratada de VIH y tratamiento activo con corticosteroides.

Por otro lado, para aquellas personas vacunadas con Janssen, se recomienda el refuerzo con la vacuna de Moderna o Pfizer. Los requisitos son: 18 años o más, si su dosis de refuerzo fue Janssen, pueden tener su segunda dosis de refuerzo luego de transcurridos 2 meses y si su dosis de refuerzo fue Pfizer o Moderna, podrá tener su segunda dosis de refuerzo luego que transcurran 4 meses.