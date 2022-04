Un fármaco es capaz de frenar el avance del cáncer de mama

La mayor causa de muerte oncológica de mujeres en todo el mundo es el tan temido cáncer de mama, pero si la enfermedad puede ser detectada a tiempo sólo el 10% de los casos pierde la dura batalla, dejando un gran margen del 90% de probabilidades de superación.

Una gran noticia sacudió al mundo de la medicina, luego que se detectara por medio del fármaco de la familia trastuzumab deruxtecan, un tratamiento más fuerte que podría conseguir frenar la progresión del cáncer de mama metastásico HER2-positivo en un 75,8%.

El estudio clínico llamado DESTINY Breat-03 fue publicado en The New England Journal of Medicine y presentado en el congreso virtual de la European Society for Medical Oncology (ESMO).

Investigación

El primer paso de la investigación fue comparar resultados de trastuzumab deruxtecan en 524 pacientes con cáncer de mama HER2-positivo metastásicas con las personas que recibieron un tratamiento estándar contra la enfermedad.

El trastuzumab deruxtecan logró frenar el avance del cáncer de mama HER2-positivo en un 75,8% de las pacientes al año de tratamiento y los tratamientos estándar solo lo conseguían en un 34,1%.

Javier Cortés, investigador del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) y autor principal del estudio, indicó que: “este es el medicamento que ha logrado en un ensayo clínico de cáncer de mama los mejores resultados nunca vistos y estamos seguros de que supondrá un cambio en el paradigma del tratamiento de estas pacientes”.

5. Antecedentes personales del cáncer de seno: una mujer que tenga cáncer en un seno tiene mayores probabilidades de tener un nuevo cáncer en el otro seno o en otra parte del mismo seno. Foto: Tumblr.com/tagged/cancer-mama

Dicho medicamento hace que el anticuerpo se una a las células tumorales e introduzca en ellas la quimioterapia, por lo que es mucho más potente que otros tratamientos y produce menos efectos adversos. “Una vez que el fármaco llega al interior de la célula cancerígena, combate el tumor desde dentro gracias a un tipo de quimioterapia oculta (deruxtecan) que las células tumorales no logran detectar. El efecto de esta quimioterapia es tremendamente potente”, aseveró el especialista.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en todo el continente americano más de 462.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama anualmente y casi 100.000 pierden la batalla contra la enfermedad.