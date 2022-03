Los rostros de Rueda

VALLADOLID - Una misma uva, una región e innumerables posibilidades. Esos tres escenarios convergen en el entusiasmo por los vinos blancos españoles de la Denominación de Origen (D.O.) de Rueda, una región que a su vez brilla por tres elementos: su clima extremo, su altitud y su terreno con características irrepetibles que maximiza las posibilidades de la uva verdejo.

En sus planicies —que algunos describen como el mar de Castilla y León— o debajo de su tierra en extensos túneles subterráneos, convergen apasionados viticultores y bodegueros. Cada uno traza su ruta. Hay quienes buscan rescatar la más genuina expresión del vino verdejo 100 %, pero también quienes apuestan por la innovación para lograr un sabor que sorprenda o quienes optan por un giro a la protección del planeta que rinda un vino balanceado.

Es así, como un recorrido por estas tierras españolas muestran rostros tan versátiles como la uva verdejo.

“El hilo conductor de todos rostros, de todas estas generaciones, de todos estos bodegueros que trabajan en Rueda es la pasión”, afirma el director general del Santiago Mora Poveda, director general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda.

Al concluir una misión con la prensa puertorriqueña para visitar 14 bodegas o viñedos bajo la D. O., Mora Poveda asegura que están en un momento en el que pueden hablar de una capacidad “tremenda” de un vino que describe como “versátil”, pues un verdejo de Rueda es capaz de acompañar los platos más completos. Una cosa que tiene clara Mora Poveda en este punto es que “los enólogos están pasándosela muy bien”.

Bodega Valdecuevas

Carmen Blanco

La enóloga Carmen Blanco es una de las profesionales que la está pasando bien. La joven sale con sus botas al viñedo para explicar con un entusiasmo contagioso cómo el contraste de la temperatura entre el día y la noche en Rueda es el elemento que mantiene la acidez equilibrada de su uva y por lo tanto de los vinos que allí produce. Catar con Blanco es todo diversión. La enóloga hace partícipe al visitante y juega con la memoria olfativa en el proceso. Sus vinos —en varias variedades— son frescos y aromáticos. Busca siempre un equilibrio entre nariz y boca. En ocasiones logra que se recuerde el campo de Castilla dentro de la copa.

Javier Sanz Viticultor

La Seca es un pueblo con 1,000 habitantes y 20 bodegas. Una de las bodegas ejemplifica lo que significa el vino para La Seca. Javier Sanz Viticultor es una empresa familiar de viticultores de quinta generación que cuentan con la viña más antigua de la zona. Javier Sanz mismo la dirige junto con su hija, Leticia, como mano derecha. Con una de los viñedos de tierra más privilegiada, Javier logra mediante trabajo con la genética de las uvas y labor meticulosa en el viñedo sacar al mercado productos complejos y diferentes.

Ya lo dice su hija Leticia. “Lo importante son las uvas, con buenas uvas es que se hace buen vino, lo que hay que hacer cuando llega a bodega es mantenerlo, que no se estropee, y cuidar bien eso que está trabajado durante todo el año. Con unas uvas regulares o malas no puedes hacer buen vino de ninguna manera”. Allí no utilizan productos para agilizar el proceso que con mucha calma hacen, por ejemplo, las lías.

“Somos de este pueblo y no queremos ir a Rioja. Queremos estar aquí, pues joder hacemos lo mejor posible”, dijo el patriarca y miembro fundador del Consejo del D. O. De Rueda.

Finca Montepedroso

Diego Martínez

Además de los viticultores naturales de la zona, la acogida de los verdejo ha atraído a la región a grandes casas del vino para desde Rueda producir su vino blanco. Ese es el caso de la Familia Martínez Bujanda que estableció en Rueda la Finca Montepedroso. Desde una imponente y elegante bodega, Diego Martínez, el director comercial de la firma, presentó una cata vertical de sus vinos Finca Montepedroso 2015, 2017 y 2020, además de Enoteca 2019, todos 100 % verdejo. “Nosotros intentamos siempre mostrar en nuestros vinos el carácter de la finca y del lugar donde estamos. Somos fervientes defensores del terruño que lo marcan el suelo, el clima y la variedad de uva […] Nos gusta decir que Finca Montepedroso es el retorno al verdejo más tradicional. No mezclamos de otras variedades y utilizamos siempre en la forma más tradicional sin la adición de levaduras seleccionadas, solo utilizamos las levaduras que son propias de la uva para no dar esos aromas que muchas veces son tropicales y que realmente no provienen de la selección verdejo sino de la selección de levadura. Hemos intentado ser muy puristas en esta bodega”, explicó Martínez.

Hijos de Alberto Gutiérrez

damajuanas

Poco más de 7 mil botellas de cristal descansan en el suelo, cual cuerpos tomando sol en la playa. Son las damajuanas. Un envase que es central en la forma tradicional de hacer el vino mediante crianza oxidativa, una técnica que data de unos 350 años. La Bodega De Alberto, ubicada en el corazón de Castilla y León, es un referente del vino para los residentes de la región que comparten a la menor provocación con sus visitantes. Y esa referencia ha sido ganada con procesos de excelencia que buscan máxima calidad en una elaboración que culmina con vinos blancos como los que conocemos en Puerto Rico, pero también con De Alberto Pálido y De Alberto Dorado, las joyas de la corona de esta bodega por ser vinos únicos. Se trata de vinos dulces que van al origen de la elaboración del vino para las cortes de la época.

El Hilo de Ariadna de Yllera

Marcos Yllera

La pasión es algo que distingue los rostros de Rueda. Pero hay una bodega donde el vino se elabora con tanta pasión que su historia es contada —en un recorrido por su bodega subterránea— mediante la mitología griega. Así es como presentan una exquisita selección de vinos verdejo clásico y ganador de medallas en la Bodega El Hilo de Ariadna. El presidente del Grupo Yllera, Marcos Yllera recorre el laberinto subterráneo al tiempo que hilvana la historia que inspiran sus vinos. “Este es verdejo de libro”, afirma el ejecutivo al catar Yllera 2021. Los vinos de esta bodega han alcanzado puntajes sobre 90 en Parker.

La experiencia en El Hilo de Ariadna se ampliará con la próxima llegada del laureado chef Martín Berasategui, quien abrirá una gastrobodega en uno de los espacios subterráneos de la bodega.

Viñedos de Lagar de Moha

Ángeles Ortega y Alberto Mora

Caminando sobre el terreno cascajoso de su viñedo, el matrimonio de Ángeles Ortega y Alberto Mora muestra los vinos de su bodega Lagar de Moha. Un proyecto que nace del amor a la tierra. Los vinos Sapientia y Varron son ecológicos y están en ruta a conseguir la certificación de vinos biodinámicos. Serán los primeros en Rueda. La tierra en el viñedo no se ara mucho para mantener el balance de nutrientes, cuentan con paneles de energía solar para minimizar su huella de carbono y evitar ruidos que puedan molestar a las aves endémicas de la zona, los desechos de la prensada de las uvas vuelven al suelo como fertilizante y están en proceso de reforestar con árboles autóctonos de la zona. “Al final lo que hacen (los árboles) es ser reserva de muchos insectos para conseguir equilibrio para mantener el control de las plagas”, cuenta Mora sobre sus planes y filosofía en protección del medioambiente.

Bodegas Pandora

Rosa Zarza

En Bodegas Pandora, su enóloga, Rosa Zarza, está feliz. ¿Qué te falta?, le preguntamos. “Nada, nada… soy muy mimada”. Y es que Rosa puede dar rienda suelta a su creatividad y curiosidades en una bodega que cuenta con la más alta tecnología en todos las etapas del proceso de elaboración de sus vinos. Por ejemplo, cuenta con un laboratorio amplio, equipado y moderno. Además, es la única que integra el huevo de cerámica en la región. “No tienes ningún aporte externo porque la madera te da un aporte, no tiene micro oxigenación porque es un huevo de cerámica que además lo sellan con sal para que no entre nada de oxigeno, entonces hay una diferencia abismal con la barrica”, explica Zarza sobre el uso de este sistema que lo adquieren desde Francia. Allí elabora el Secreto de Pandora, un vino cuya uva viene de viñedos viejos, pero que se elabora con la última tecnología.

Bodega Verderrubí

Emilio Pita

Cuando el director del Consejo Regulador de la D. O. de Rueda hablaba sobre jóvenes originarios de la zona que salieron a otras zonas vinícolas a entrenarse y ahora retornan a España para hacer grandes vinos verdejo, podría ejemplificarse en Emilio Pita de la Bodega Verderrubí.

A sus 23 años Pita partió para hacer sus estudios de Enología en la Universidad de Burdeos. Más tarde siguió su formación en California y Nueva Zelanda donde trabajó con grandes casas como Louis Vuitton.

“Mi madre, harta de verme para arriba y para abajo, me dijo bueno Emilio, deja de dar vueltas por qué no coges la uva que tenemos aquí y empiezas a trabajar vino”, cuenta el joven.

De regreso al pueblo de Rubí de Bracamonte, Pita ha retomado la tradición familiar para elaborar vinos cuyas uvas provienen de tierras cercanas a la bodega, cultivadas y trabajadas de forma orgánica. Cuenta que su propósito al retornar era hacer un vino diferente a lo que se trabajaba en la zona. Se tomó su tiempo para estudiar el terreno y todas las condiciones necesarias para un vino de alta calidad. La bodega se estableció en el 2013. “Nosotros solamente trabajamos uva propia”, dijo sobre lo que siembran en sus 62 hectáreas de viña.

Bodega Álvarez y Díez

Juan De Benito

Durante la presentación de la D. O. de Rueda en Puerto Rico hace unas semanas, Mantel Blanco fue uno de los vinos blancos verdejo que más llamó la atención de los asistentes expuestos por primera vez a la Bodega Álvarez Diez. Conocer su espacio en el corazón del pueblo Villa de la Nava del Rey es, al igual que su vino, una experiencia única. Allí tienen la Bodega de la Inquisición, un espacio subterráneo del siglo XVI. Juan De Benito, su director y gerente, asegura que el espacio con unos 500 años es como “un bunker”. El espacio cuenta con 17 respiradores a lo largo de su camino, espacio que poco a poco se ha ido abriendo a nuevos túneles con la exploración de De Benito. Es un espacio cargado de historia y sorpresas como la cuba más famosa del pueblo: la cuba del seno del Niño Jesús.

Álvarez y Díez cuenta también con facilidades modernas en Bodega de la Veracruz. Una delegación de prensa de Puerto Rico volvió a catar en España los vinos Mantel Blanco, Verdejo 2021 y Verdejo 2019. Además de Mantel Blanco Sauvignon Blanc 2021 y Sigla, un verdejo joven 2021 que llena de ilusión a De Benito, pues lo inspira su niñez y juventud cercano al mar.

Bodega José Pariente

Ignacio Pariente

Una nueva generación que busca el mayor potencial de los vinos blancos de uva verdejo de Rueda ha hecho la diferencia y su marca en el mercado nacional español e internacional. Se trata de la familia Pariente que da continuidad al legado de su abuelo, José Pariente. El nieto, Ignacio Pariente, es el director general y relata cómo han logrado establecer su marca mediante la calidad de sus vinos en 47 países. Es por ello, que se enfocan en la longevidad de su vino, rompiendo con la percepción de que el verdejo es un vino joven para consumo rápido.

A punto de cumplir 25 años de operación, los Pariente cuentan en su elegante bodega que en su interior tiene una biblioteca en la que guardan botellas desde la primera que sacaron al mercado hasta la actualidad. El director general describe el espacio como un santuario. “(Con las botellas en la biblioteca) se hacen catas verticales y mostramos la capacidad de guarda. Hemos sido muy defensores de la capacidad de guarda”, detalla Pariente. Su hermana, Victoria Pariente, es la enóloga de la bodega que su madre fundó en honor a su padre, un viticultor de mucha tradición. De hecho, una inmensa pared muestra la historia familiar con el vino.

Bodega Cuatro Rayas

Bodega Cuatro Rayas

No podíamos salir de Rueda sin visitar esta bodega que es una cooperativa de 300 socios viticultores. Su filosofía actual es social y eco amigable. Cuentan con una amplia cartera de vinos que pronto llegarán a Puerto Rico. Para mostrar la potencia y versatilidad de sus vinos, efectuaron una cata con degustación de quesos de Rueda, mariscos con frutas en salsa Quimachi, lechazo con ensalada y torra de queso. No pudo haber mejor despedida de esta región vinícola en España.

