¿Por qué me siento tan cansada? Las causas del agotamiento físico y mental

Estar agotada o cansada por el ritmo diario que llevamos en nuestra vida es lo más común que puede existir. Pero cuando esa sensación de cansancio dura mucho tiempo o es muy extremo, puede ser la alarma de alguna enfermedad y requiere de la consulta médica.

Según portal medico Vida y Salud, el cansancio “es la ausencia de fuerza provocada por encontrarse fatigado luego de haber realizado alguna actividad. En este sentido, el cansancio se considera como normal y desaparece luego de haber tomado un descanso”.

Tomar ciertos medicamentos puede producir cansancio (Cortesía)

Pero también los expertos lo definen como la “carencia de energía, fuerza o vigor ocasionado por la fatiga, en hacer ejercicio en exceso, en alguna actividad o también por un padecimiento o enfermedad”.

Cuando el cansancio perdura, puede ser la primera señal de que algo está mal en el organismo. El ejemplo más común es el de las personas con artritis reumatoide, una afección dolorosa que afecta las articulaciones. A menudo, quienes sufren de esta enfermedad se quejan de cansancio o fatiga.

Las personas con cáncer pueden sentirse fatigadas por la enfermedad, los tratamientos o por ambas cosas.

Por enfermedad

Según expertos de Instituto Nacional del Envejecimiento (NIA por sus siglas en inglés) existen problemas médicos y tratamiento que pueden aumentar el cansancio o la fatiga. Entre ellos están:

Tomar ciertos medicamentos , como antidepresivos, antihistamínicos y medicamentos para las náuseas y el dolor

, como antidepresivos, antihistamínicos y medicamentos para las náuseas y el dolor Recibir tratamientos médicos , como quimioterapia y radiación, o la recuperación de una cirugía grande

, como quimioterapia y radiación, o la recuperación de una cirugía grande Infecciones

Enfermedades crónicas como diabetes , enfermedad cardíaca, enfermedad renal, enfermedad hepática, enfermedad tiroidea y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

, enfermedad cardíaca, enfermedad renal, enfermedad hepática, enfermedad tiroidea y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) Dolor que no está siendo tratado y enfermedades como la fibromialgia

y enfermedades como la fibromialgia Anemia

Apnea del sueño y otros trastornos del sueño

Emocional

También existe el cansancio por otras razones que pueden ser de tipo emocional:

El nivel de estrés: si te sientes angustiada, ya sea por una situación laboral o económica o problemas familiares, es necesario encontrar la forma de reducir el estrés para que logres conservar la energía, concentrarte mejor y centrar tu atención en resolver cualquiera que sea el problema que genera la angustia.

El tipo de comida: es importante comer suficiente y de buena calidad. Si no comes suficiente, si sólo comes comida chatarra, si abusas de la cafeína o del azúcar, esto te puede causar fatiga.

El estrés produce cansancio (Cortesía)

La actividad física: el ejercicio físico ayuda no sólo físicamente sino mentalmente también. Si no lo has hecho, debes empezar poco a poco. Puede ser con una caminata, idealmente todos los días aumentando el tiempo y la velocidad.

El tiempo que duermes: muchas personas no duermen el tiempo recomendado por la Fundación Nacional del Sueño que es de 8 a 10 horas para los adolescentes, 7 a 9 horas para los adultos (18 a 64 años) y 7 a 8 horas para los adultos mayores (65 años y mayores). Si sientes que necesitas una siesta, la mejor hora para tomarla es poco después del almuerzo, idealmente que no dure más de 20 minutos para que no afecte el horario del sueño en la noche.

Dormir de más en la noche también puede hacer que la persona se sienta lento, irritable y con dificultad para concentrarse al día siguiente.

La cantidad de líquidos que consumes / deshidratación: si estás deshidratada, eso podría hacer que te sientas cansada. Esto sucede especialmente si hace mucho calor y no has bebido suficientes líquidos y/o si has hecho ejercicio y no has repuesto los líquidos que estás sudando.

Cambio de horario, por ejemplo, trabajo de noche: el llamado desfase horario, causa cansancio por varios días. Esto se debe a que nuestros cuerpos tienen un reloj interno que determina el ciclo circadiano, el cual le indica al cuerpo cuando debe liberar ciertas hormonas, de acuerdo con las 24 horas del día.

Cómo podemos sentirnos menos cansada

Algunos cambios en el estilo de vida pueden hacer que una persona se sienta menos cansada, la NHA recomienda, entre otras cosas: