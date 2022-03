Viajes globales atraen nuevas estadías urbanas

Marriott Bonvoy el extraordinario portafolio de 30 marcas hoteleras de Marriott International, su galardonado programa de fidelización y sus infinitas experiencias, les da la bienvenida a los viajeros que tienen la vista puesta en las estadías urbanas. Estos dinámicos lugares de todo el mundo están esperando a ser redescubiertos a medida que los viajeros aprovechan el deseo de volver a salir y experimentar cosas nuevas y redefinen los viajes de placer, abriendo paso a las ciudades de todo el mundo. El Banco Interamericano de Desarrollo proyecta que habrá mil millones de nómadas digitales en el 2050, dada la mayor flexibilidad del trabajo remoto, que desdibuja las líneas entre los viajes de placer y los de negocios. Representarán un enorme mercado que inundará el espacio de los viajes de placer y seguramente contribuirá a la reactivación del turismo y, por lo tanto, de la economía en Latinoamérica debido a su capacidad de consumo y gasto.

“En todo el mundo, las ciudades siempre han tenido la capacidad de transportar a los viajeros al pasado o impulsarlos hacia el futuro; llenar de vitalidad las nuevas experiencias y endulzar el aire de las oportunidades; preparar el escenario para las cálidas bienvenidas a casa e interminables reuniones anticipadas, pero, a la larga, transformar a los visitantes con el poder de los viajes”, dijo Brian Povinelli, Vicepresidente Senior de Mercadeo de Marca, Fidelización y Portafolio de Marriott International. “Durante la pandemia, vimos un aumento de los viajes de placer, específicamente con el deseo de visitar ciudades menos pobladas y de segundo nivel. Aunque esa tendencia no ha desaparecido del todo, los viajes de placer están cambiando a medida que la gente se siente atraída de nuevo por la emoción que evocan las vistas, los sonidos y el dinamismo de la vida urbana”. El portafolio de marcas de Marriott Bonvoy les ofrece a los viajeros estadías realmente únicas y significativas, que les permiten volver a disfrutar estos destinos”.

Ciudades atemporales con un poder duradero

En la ciudad que nunca duerme, las estadías increíbles se convierten en experiencias únicas en el rediseñado New York Marriott Marquis. Como un elemento emblemático de Times Square, la renovación transformadora del hotel – como parte de la continua evolución de la marca de los Hoteles Marriott – atrapa la vibrante energía de Manhattan, situando a los huéspedes cerca de las atracciones más emocionantes de la ciudad. El recientemente inaugurado Courtyard by Marriott Washington, D.C. Dupont Circle, en la capital de los Estados Unidos, adopta el encanto del íntimo pero cosmopolita barrio de Dupont Circle, ofreciéndoles a los huéspedes la experiencia de vivir como un capitalino con acceso a todo lo que es D.C. El hotel cuenta con el restaurante The Bistro para el desayuno, cena y cócteles, y un amplio gimnasio abierto las 24 horas. En el corazón de Costa Rica, tierra de “pura vida”, se encuentra la auténtica hacienda centroamericana, Marriott Hotel Hacienda Belen. Gracias a su privilegiada ubicación en San José, tendrás acceso a una gran variedad de actividades inolvidables, como explorar los espectaculares volcanes, recorrer un cultivo de café en el Valle Central, deslizarse en tirolesa en las Colinas del Poas o incluso participar en un partido de tenis amistoso. Estimula tus sentidos en el Marriott Santa Cruz de la Sierra Hotel donde podrás empaparte de la cultura local con una variedad de aventuras al aire libre y la dinámica vida citadina. Durante tu tiempo libre, toma el sol en la hermosa piscina exterior y, si eres un amante de la gastronomía, no te pierdas el restaurante Toborochi, donde podrás disfrutar de una excepcional comida internacional, o dirígete al Blue Macaw Bar para deleitarte con cócteles artesanales y sushi.

Paraísos urbanos costeros

Causando sensación en Grecia, el sofisticado Moxy Hotels se está expandiendo en una de las ciudades más antiguas del mundo con la apertura del Moxy Athens City. El hotel, que le da un giro a la mitología griega con su diseño inspirado en la “eterna juventud”, es el destino ideal para los viajeros que son jóvenes de corazón y que buscan un entorno lleno de vida con vistas al horizonte y a la Acrópolis. En otro lugar soleado del mundo, perfecto para estadías prolongadas y celebraciones vacacionales, dos experiencias únicas se unen bajo una misma dirección en el AC Hotel Miami Brickell y Element Miami Brickell. Con 22 pisos de altura en el corazón del centro de Miami, los hoteles cuentan con habitaciones elegantes y cuidadosamente diseñadas que ofrecen espacios abiertos y vistas a los rascacielos de la ciudad. Para los huéspedes que necesiten un poco más de tiempo en el paraíso, el innovador concepto de habitación Studio Commons de Element es ideal para estadías prolongadas bajo el sol. Combinando la idea de un hotel con el alquiler de una casa, el concepto de habitación Studio Commons de Element les ofrece a los grupos cuatro modernas habitaciones conectadas a una amplia sala y cocina compartida. Si estás buscando una escena social vivaz, dirígete al Aloft San Juan situado en Distrito T-Mobile, el nuevo centro de entretenimiento de Puerto Rico. Los huéspedes disfrutarán de la energía del hotel, que cuenta con un diseño inspirado en los lofts, Wifi gratuito y la tecnología para reunir a las personas. Y si tú hiciste parte del boom de las mascotas durante la pandemia, te tenemos buenas noticias, gracias al programa pet-friendly de Meet Arf podrás viajar con tu mejor amigo peludo.

Puertas a destinos globales

En el noble distrito madrileño de Chamberí, Santo Mauro, a Luxury Collection Hotel abrió sus puertas en diciembre de 2021 y sirve como el punto de entrada ideal a las experiencias más emocionantes de la ciudad. Lo que alguna vez fue el hogar del Duque de Santo Mauro, una de las figuras más influyentes de la sociedad de la ciudad en aquella época, el diseño y la arquitectura de influencia francesa del hotel está rodeado de un sofisticado jardín privado, con fuentes y terrazas a la sombra de castaños centenarios. En otra ciudad principal, el Renaissance São Paulo Hotel está situado en el barrio de Jardins, a pocos pasos de la emblemática Avenida Paulista. São Paulo es una de las ciudades más vibrantes, coloridas y culturales, no sólo de Brasil, sino de todo el mundo, y Jardins es el lugar perfecto para vivir esta experiencia. Siempre hay algo nuevo que descubrir, tanto de día como de noche. Explora los alrededores del hotel, con tiendas de diseño de renombre y galerías de arte galardonadas, además de reconocidos bares y restaurantes. Una vez que hayas terminado de explorar, relájate en la piscina exterior climatizada o en la zona de relajación del hotel que está equipada con jacuzzi, sauna seca y de vapor y un salón de lectura. Para aquellos que tienen una sed por la cultura, diríjanse a Ciudad de México, donde podrán deleitarse con su gastronomía de renombre mundial, explorar museos, pasear por sus calles históricas y asombrarse con su moderna arquitectura. Comienza tu aventura en el Sheraton Mexico City Maria Isabel Hotel, con vistas al Ángel de la Independencia, una vista maravillosa de la que este hotel se enorgullece. Saborea la refinada cocina italiana en el Ristorante Amici y, cuando la relajación te llame, escápate a tu sofisticada habitación o suite y disfruta de la ultra cómoda cama insignia de la marca, Sheraton Sweet Sleeper Bed.

