Colocan lazo Síndrome Down en bandera pintada en Fajardo

El creador de 78 pueblos y una bandera, Héctor Collazo, mejor conocido como Héctor PR, junto a Sofía Jirau, primera modelo de Victoria Secret’s con Síndrome Down, subieron a la bandera de Puerto Rico, pintada en el área de Las Croabas en Fajardo. El objetivo fue colocar un lazo conmemorativo a la condición de Síndrome Down.

El evento se dio como parte de la celebración del Día Internacional del Síndrome Down. “Para mí es una manera de llevar un mensaje de concienciación sobre el Síndrome Down y mi apoyo a Sofía, una mujer puertorriqueña con Síndrome Down que no se ha detenido y está impactando en Puerto Rico y fuera del país”, manifestó Héctor PR.

Sofía quien fue recibida en el Parque Pasivo de Las Croabas al son de plena llegó acompañada por el alcalde José Aníbal Meléndez Méndez. En el lugar la esperaban otros niños y jóvenes con la condición de Síndrome Down, todos bailaron al son de los tambores.

La modelo subió, ondeando la bandera puertorriqueña, en una canasta de un camión, junto a Héctor PR, quien colocó el lazo símbolo del Síndrome Down, en la parte más alta de la bandera, pintada por él. El evento se dio bajo la lluvia, lo que no detuvo a Sofía para completar sus actividades, bajo el aguacero, subió a una pasarela y modeló ante el público que la festejaba con aplausos y muestras de cariño.

“Gracias por esta mega sorpresa, me encanta todo, me mojé un poco, está fría, pero estamos bien, contenta”, dijo Sofía, al finalizar su paso por la pasarela.

“Es una joven muy alegre, talentosa que contagia con su entusiasmo. Para mí es un placer y un orgullo recibirlos en Fajardo tanto a Sofía como a Héctor, ambos son embajadores de nuestra isla. Sofía viajando el mundo llevando su mensaje y creando conciencia sobre el Síndrome Down, poniendo a Puerto Rico en alto donde quiera que se presenta, y Héctor a ti, gracias, porque con tu proyecto de 78 pueblo y una bandera has movido el turismo en cada pueblo que plasmas tu arte”, expresó el alcalde.

El público que llegó a Las Croabas tuvo la oportunidad de fotografiarse con Sofía y Héctor. También junto a ellos participaron otros niños y jóvenes con la condición de Síndrome Down.