Fitness: 5 famosos revelan su secreto para estar en forma y mantenerse motivado

Estar en forma no solo implica tener un cuerpo esbelto, parte de ese concepto está enfocado en el bienestar emocional y mental. Sin embargo, para nadie es un secreto que el ejercicio físico es uno de los caminos para lograr ese anhelado equilibrio.

Aunque muchos de los artistas que vamos a nombrar a continuación han formado parte del mundo fitness desde siempre, su mayor motivación es la satisfacción que sienten al finalizar una rutina y esos minutos de tranquilidad, lejos del estrés y la ansiedad que puede producir una industria tan demandante.

Arnold Schwarzenegger, Chris Hemsworth, Jason Momoa, Henry Cavill y Dwayne Johnson expresaron con sus propias palabras los grandes beneficios de hacer ejercicio y la importancia de destinar ciertos minutos del día para el bienestar propio.

El protagonista de “Terminator” no solo es uno de los actores más reconocidos de Hollywood, también desarrolló una exitosa carrera dentro del fisiculturismo.

“Haz algo cada día, sal a entrenar. Todo el mundo tiene 24 horas al día. Tienes que decidir cómo quieres pasar por la vida. Simplemente te pido que seas mejor hoy de lo que fuiste ayer. Es algo sencillo y es la clave para conseguir un futuro más saludable”, aseguró Schwarzenegger.

Por su parte, el intérprete de “Thor” ha demostrado a través de sus redes sociales su gran pasión por el mundo fitness.

Incluso, hace poco lanzó una aplicación enfocada en ofrecerles a sus usuarios rutinas de ejercicios, planes de alimentación y una sección de para cultivar el bienestar mental.

“Se trata de priorizar lo que es importante. Tengo una vida increíblemente ocupada, pero con solo 20 o 30 minutos al día para entrenar, ya puedo ver los beneficios. […] Recomiendo a la gente que se esfuercen por encontrar ese tiempo para hacer ejercicio físico ya que una vez sientes los beneficios, es difícil ignorarlos”, manifestó Chris.

Jason Momoa es otro de los actores que ha manifestado su afinidad con los deportes, pero en su caso preferiblemente al aire libre, como el yoga, escalada en roca, entre otros.

En varias entrevistas ha mencionado cómo los deportes extremos lo han ayudado a ver la vida diferente.

“Me resulta muy tedioso hacer ejercicio en un gimnasio. Así que hago mucho más boxeo, surf o escalada. Hago las cosas que amo cuando no estoy preparándome para un papel. En esos casos en los que tengo que interpretar un personaje que requiere una transformación de mi cuerpo hago pesas y mucho más cardio, pero no es algo que disfrute tanto como los deportes al aire libre”, comentó el actor.

Representar a Superman no es tarea fácil, sin embargo, Henry Cavill dio todo por el todo para cubrir con las expectativas de las personas y las del él mismo.

Luego de ser rechazado para el papel de James Bond, el actor decidió dedicarle suficiente tiempo a su cuerpo para nunca más dejar pasar una oportunidad de ese calibre. Es por eso que en varias entrevistas no ha perdido la oportunidad de motivar a sus seguidores a conocer más de cerca el mundo del fitness.

“No es necesario levantar mucho peso todos los días para lograr resultados. He aprendido que el peso no es lo más determinante, sino el entrenamiento en sí mismo. Si en algún momento sientes vergüenza en el gimnasio porque siempre hay alguien a tu lado que levanta grandes pesos, no vale la pena. Completa tu rutina y haz que cada entrenamiento cuente”, expresó el intérprete “The witcher”.

Dwayne Johnson habla del ejercicio como una terapia para su cuerpo y mente. A pesar de su impecable carrera como actor, el mundo fitness siempre ha formado parte de su vida, al punto de ser ganador de 10 campeonatos mundiales como luchador profesional.

“Hacer ejercicio es mi terapia, y es más barato que un psiquiatra. No puedo imaginar mi vida sin entrenamiento, sinceramente. Y para obtener resultados, como con cualquier cosa en la vida, pero especialmente con el ejercicio, no hay atajos, solo el trabajo duro”, aseguró.