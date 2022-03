Retinol: Conoce los usos y beneficios para el cuidado de la piel

No hay que ser un entusiasta del cuidado de la piel para haber escuchado sobre el retinol. Basta con tan solo abrir una revista, la sección de salud en un periódico o caminar por los pasillos de una farmacia para encontrarse con este término dermatológico, pero…

El retinol es un ingrediente popular en productos del cuidado de la piel, particularmente en aquellos que trabajan con el acné, las líneas de expresión y arrugas. Según la Academia Americana de Dermatología (AAD, por sus siglas en inglés), el retinol es un tipo de retinoide – producto derivado de la vitamina A – que se usa rutinariamente para mejorar el tono, la textura y la pigmentación de la piel. Entre los tipos de retinol existentes, el puro es el más efectivo, pero muchas marcas no lo utilizan por su inestabilidad al ser expuesto a la luz y el aire. Esta reacción resulta en menos efectividad a lo largo del tiempo. Sin embargo, L’Oréal Paris ha desarrollado RETINOL GUARD, una tecnología exclusiva que protege a la fórmula para preservar su poder y efectividad hasta la última gota.

Debido a que algunos retinoides son más fuertes que otros, se recomienda que consulte con su dermatólogo para determinar cuál sería la mejor opción para su piel. De hecho, para obtener muchos retinoides se necesita una orden médica de un dermatólogo, pero hoy día existen opciones “over the counter” que son excelentes alternativas para personas con piel sensitiva. La línea Revitalift Derm Intensives de L’Oréal Paris incluye sus productos de cuidado de la piel más potentes e innovadores, aptos para pieles sensitivas y validados por dermatólogos.

Cuando se trata del retinol, la línea de Revitalift Derm Intensives ofrece Revitalift Night Serum with Pure Retinol, un suero formulado con ácido hialurónico y glicerina para contrarrestar la resequedad que puede causar el retinol. La característica innovadora de este producto es su uso de un 0.3% de retinol puro, el más efectivo y estudiado, pero el menos usado por marcas debido a su inestabilidad. Al ser formulado con RETINOL GUARD, tecnología exclusiva de L’Oréal Paris, el producto se mantiene estable de principio a fin.

Otro producto que puede incorporar a su rutina nocturna es Revitalift Pressed Night Cream con retinol y niacinamida, un nutriente que ayuda a lograr una piel más iluminada y saludable. Al igual que Revitalift Night Serum, esta crema de noche contiene ingredientes calmantes para hidratar la piel y evitar la resequedad que puede ser causada por los retinoides.

Cabe destacar que el retinol debe incorporarse específicamente al cuidado de la piel nocturno, ya que la piel tiende a volverse más sensible con su uso. El uso incorrecto de este ingrediente puede ser contraproducente para su piel si no la protege debidamente mientras esté expuesta al sol. Por esta razón, también es importante utilizar protector solar durante el día. Una excelente opción es el Revitalift Triple Power Day Lotion con SPF 30. Este humectante facial está formulado con pro-retinol, vitamina c y ácido hialurónico que trabajan para reducir las arrrugas, reafirmar e iluminar el rostro.