Tip Planillero: ¿Cuál es mi estatus contributivo debo radicar planilla?

Bajo el Código de Rentas Internas, un individuo puede rendir una planilla, bajo una de las siguientes formas: como contribuyente individual; como persona casada que vive con su cónyuge y rinde planilla conjunta; o como persona casada que vive con su cónyuge y rinde planilla separadamente. Un contribuyente individual es aquella persona: no casada, con o sin dependientes; casada que no vive con su cónyuge; o casada bajo capitulaciones matrimoniales que proveen para una separación total de bienes. Para detalles de su caso en particular consulte con CPA de preferencia.