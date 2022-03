Tip Planillero: ¿Qué es el Crédito por tercer pago de impacto económico federal?

Individuos que no hayan recibido el tercer pago de impacto económico durante el año 2021 pueden solicitar el mismo como un crédito reembolsable en la planilla del año 2021. Aplica a personas que no tengan obligación de radicar una planilla. Se reclama en el Anejo B3 de la Planilla de Contribución sobre ingresos de Puerto Rico. El crédito es de $1,400 pero se reduce según el ingreso bruto ajustado. La persona debe haber sido residente de Puerto Rico durante todo el año contributivo y no debe haber sido reclamado como dependiente en una planilla de contribución sobre ingresos del año contributivo. Para detalles de su caso en particular consulte con CPA de preferencia.