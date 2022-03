Cineasta puertorriqueño ganador en Festival Académico de Cine Universitario Internacional

DIRECTV Puerto Rico anunció hoy, miércoles, el que el joven cineasta puertorriqueño, Gadiel J. Maya Vélez, fue seleccionado entre sus pares y homólogos universitarios para recibir el primer lugar en la competencia local del Festival Académico de Cine Universitario Internacional (FACIUNI), un certamen para jóvenes estudiantes de cine y artes audiovisuales donde someten cortometrajes que hayan creado y producido, los mismos son compilados con otros estudiantes de Latinoamérica y Estados Unidos.

Maya Vélez participó de la competencia y obtuvo el primer lugar en la competencia nacional al presentar el cortometraje titulado “La Insidia”, del cual es guionista y director. El corto se desarrolla en el contexto histórico de la Masacre de Ponce de 1937. A través de la trama, cuya puesta en pantalla es en blanco y negro, Maya Vélez narra la historia de un joven nacionalista que fue arrestado tras atestiguar el fatídico suceso en la ciudad señorial. En los cerca de nueve minutos que dura el cortometraje, el joven protagonista del corto experimenta la insidia y la traición.

Como resultado de su trabajo, y tras recibir el favor del público y del jurado, Maya Vélez logró una beca monetaria otorgada por DIRECTV por la cantidad de $5,000.00. La misma cantidad de dinero es otorgada a la institución donde estudia.

“DIRECTV continúa fomentando y apoyando la educación y el entretenimiento de los jóvenes talentosos de Puerto Rico. Este año, una vez más, se convocaron a estudiantes de cine y artes audiovisuales de Puerto Rico a someter sus piezas y competir en este prestigioso concurso. Felicitamos a Gadiel y hacemos un llamado a los jóvenes a continuar desarrollando sus sueños. En DIRECTV les acompañamos en ese camino en todo momento”, expresó Belkys Mata, VP Sales Operations de DIRECTV Puerto Rico.

La competencia auspiciada por DIRECTV tiene una fase local, donde se escoge a un concursante que posteriormente se medirá a nivel internacional con otros pares. Maya Vélez fue uno de los estudiantes universitarios puertorriqueños que presentó su cortometraje y recabó del apoyo del jurado, así como de sus colegas, amigos y familiares. El homenajeado ahora pasa a la fase internacional de la competencia donde su trabajo se medirá con obras de jóvenes cineastas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Estados Unidos, Portugal Italia y España. En esta fase de la competencia, los jóvenes compiten por obtener un curso de verano de la prestigiosa Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California (USC - University of Southern California School of Cinematic Arts), entre otros importantes beneficios que le permiten ampliar su red de contactos y acceso a talentos de escala mundial.

“Participar y convertirse en ganador de esta competencia abre múltiples puertas en el crecimiento personal y desarrollo profesional de los estudiantes, desde la posibilidad de vinculación con expertos de la industria, hasta la visibilidad de su material en distintas pantallas y festivales internacionales. Esta es sólo una de las iniciativas que apoyamos desde DIRECTV para continuar fomentando la educación y preparación de nuestros jóvenes”, puntualizó Mata.

Por su parte, el joven galardonado agradeció el apoyo y reconocimiento de DIRECTV y narró que recibió la noticia en medio de su trabajo, “me emocioné mucho cuando recibí la noticia de la selección de mi cortometraje. “La Insidia” se trabajó a inicios de la pandemia y fueron innumerables los retos para lograr su materialización. Este trabajo no hubiera sido posible sin todas las personas que me brindaron su apoyo y que sirvieron de inspiración, como mis padres y mis profesores de comunicación y de historia de la Universidad. Fueron precisamente ellos quienes me inspiraron a narrar gráficamente la historia de Puerto Rico desde otra perspectiva que muy pocas veces se cuenta”.

Maya Vélez sostuvo que este reconocimiento causó en el “alegría, autoapreciación y un impulso para seguir adelante y convertirse en un profesional de la industria del cine”. El joven añadió que con el recibo de la beca le interesa dar vida gráfica a otros momentos de la historia de Puerto Rico y al entorno social de los puertorriqueños”. “Gracias a DIRECTV y FACIUNI por reconocer mi trabajo y permitirme seguir soñando”, puntualizó Maya Vélez.