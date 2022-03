Te contamos cómo hacer el efecto golpe para videos de TikTok

Para conseguir el efecto golpe para videos de TikTok lo primero que necesitarás será grabar tres videos. El primero de ellos será lanzándote hacia una pared o algo que te detenga, pero eso sí ten cuidado de no hacerlo muy fuerte para que no te vayas a lastimar.

Cuando ya lo tengas abres CapCut y lo importas, en la línea de tiempo lo vas a detener justo en el momento en el que estás en el aire. Lo paralizas y presionas “Congelar”, luego le aplicas “Superposición” y lo colocas por debajo.

Ahora vas a necesitar un segundo video que debe ser sobre el mismo lugar, pero vacío, es decir sin salir tú en la imagen. Presionas eliminar fondo al que ya estaba congelado y accionas un ‘Keyframe’ al inicio y lo pones más pequeño calculando que quede igual al de la primera escena y automáticamente se creará otro ‘Keyframe’.

Seleccionas de nuevo la primera escena y la llevas hasta el final para lograr la primera parte el efecto. El tercer video debe ser de tu mano simulando que golpeas, ese lo vas a agregar en “Superposición” eliminas el fondo y haces que coincida con el golpe del salto y listo. Dale la coloración que sea de tu agrado y musicalízalo como mejor prefieras para publicarlo y empezar a ganar muchos corazones en tus redes sociales.

De cómo hacer el efecto golpe para videos de TikTok al trend de Celiné Dion

En TikTok el éxito ‘It’s All Coming Back To Me Now’ es el que da el paso al trend de Celiné Dion. Primeramente, ocurrió con una serie de videos en los que todos hacían una sorprendente presentación, pero ahora para mostrar cambios de ropa.

Para hacerlo lo primero que debes hacer es identificar el tema dentro de las búsquedas de tendencia y marcarlo como favorito. Cuando ya lo tengas ve hasta tu cámara para crear un nuevo video.

Escoge la canción y deslizas lo más que puedas hasta la izquierda, pero recórtala hasta el segundo 7. Grabas y volteas su cabeza hacia la izquierda. Luego colocas el teléfono hacia donde está tu vista y volteas la cabeza hacia el frente comienza a grabar de nuevo y mira hacia la cámara.

Cada uno de estos pasos los harás por las veces que en la canción se escuche ‘baby’ que son unas tres. Al finalizar estos corre a cambiarte de ropa pues llega el momento de aparecer como toda una estrella. Presionas efectos y escoges el filtro llamado ‘MCD’, pones el temporizador y te plantas a un costado de la cámara para luego voltear y cantar lo que sigue en el tema.