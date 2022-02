Lanzan app boricua para ayudar a dueños de hogares a realizar sus propios proyectos en casa

Viendo que día a día se encontraba con personas que querían realizar sus propios trabajos de remodelación, construcción, plomería, albañilería y lo llamaban por teléfono para que les orientara, Daniel Méndez, puertorriqueño y contratista de profesión, decidió crear una aplicación que facilitara el poder brindarle el asesoramiento a través de videoconferencia a toda persona que tenga un proyecto en su hogar o negocio y quiera hacerlo por sí mismo, sin necesidad de contratar a un tercero.

Es así que nace la aplicación Atrévete Hazlo. Una aplicación que cada vez que una persona quiera hacer un trabajo de reparación, instalación de cualquier equipo, mantenimiento o remodelación en su casa u oficina y tenga una duda, simplemente va a AtreveteHazlo.net ya sea a través de su laptop, tableta, iOS o Androide, solicita una consulta y en unos minutos le estarán contactando a través de videoconferencia.

“Es una aplicación hecha con los más altos estándares de privacidad, pensando precisamente en esas amas de casa, dueños de hogares y negocios que les gusta hacer sus proyectos ellos mismos y muchas veces necesitan a alguien a quien preguntarle algún detalle o que le expliquen alguna instrucción que traiga algún equipo que estén montando. Cuando tengan esas situaciones de dudas y preguntas sin respuestas, simplemente entran a AtreveteHazlo.net usando su computadora, tableta o teléfono inteligente iOS o Androide, el sistema les guiará a través de cinco sencillos pasos y ya, nuestro personal se conecta con ellos a través de videoconferencia y tendrán media hora de consulta en la que le llevaremos paso a paso a realizar las labores que esa persona pensaba que no podía realizar. De esta manera, la persona no solo podrá explicar en qué es que tiene una duda o pregunta, sino que también podrá mostrar a nuestro personal experto por cámara en qué es que tiene duda y habrá una comunicación multimedio bilateral que facilitará lograr ese entendimiento que una fría llamada telefónica de audio no puede lograr” dijo Daniel Méndez, fundador de Atrévete Hazlo y contratista de renovaciones y mejoras con sobre 25 años de experiencia en trabajos de plomería, electricidad, construcción, madera, pintura y decoración.

La aplicación fue creada totalmente en Puerto Rico, por expertos puertorriqueños en tecnología interactiva y estará disponible a partir del 28 de febrero de 2022 en la web para todo Puerto Rico y residentes de la Florida y se espera que esta nueva empresa provea empleo a más de veinticinco personas el primer año.