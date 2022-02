Euphoria: así es como la serie dictamina lo que usa esta generación

Luz Lancheros, MWN

Desde que Euphoria se estrenó en 2019, es común ver a personas tratar de imitar sus looks: es inevitable ver la fascinación por su maquillaje arriesgado, gráfico, con colores vibrantes. Entre más la serie muestra cómo cada personaje se apropia de las tendencias predominantes con su historia (Jules edgy, Cassie ultrafemenina, Maddie, absolutamente sensual y retro, y Kat mostrando cómo un cuerpo no normado puede ser sensual y divertido con la ropa), más su audiencia y quienes se han enterado de la serie han seguido lo que imponen.

Esto se debe en gran parte al trabajo de Heidi Bivens, quien ha entendido como nunca la psicología adolescente y el poder que ha tomado la serie tras su primera temporada para mostrar cómo el vestuario expresa las turbulentas vidas de sus personajes.

Metro habló sobre su proceso para lograr precisamente esto: el vestuario como relumbre en medio de la oscuridad del show.

P: ¿Cómo evolucionan los looks de la primera a la segunda temporada?

–En la primera temporada no quería definir a los personajes desde el comienzo y luego de ver la respuesta que tuvieron con el maquillaje, la ropa y sus looks, para esta segunda temporada quería elevar los looks sin salirnos del tono de la serie. Y esto se dio leyendo el guión y transformando a los personajes de una forma natural.

P: ¿Cómo se traslada al vestuario el mundo interior de los personajes?

–Trato de conectar con ellos y empatizar con ellos, de que expresen sus cambios a través de lo que usan y en el cómo quieren presentarse, más aún estando en la adolescencia, que es una época donde están construyendo su identidad. También me guío mucho por el instinto. Esto me permite discernir qué es bueno para una escena y para el arco del personaje. En la primera temporada no sabía qué iba a pasar en la segunda y en esta me encuentro que tampoco sabía muchos de los cambios, se iban dando poco a poco y me tocaba reaccionar, junto con los actores. Claro, con más tiempo que en la vida real.

P: Esto que dice usted es muy notorio en Cassie Howard (Sydney Sweeney) . ¿Cómo expresó ese cambio brutal al sostener esa relación tan tóxica con Nate Jacobs (Jacob Elordi)?

–Cassie es como todos nosotros: solo busca ser amada. Y se ha hundido en esta relación con Nate porque le ha dado la justa medida de atención en el momento correcto y su dificultad de decir “no” se acentúa en esta relación también, donde se ven reflejadas sus inseguridades y su conflicto con su padre.

Esto la hace sentir poco valiosa y trata de validarse con Nate. Lo vemos en el vestuario: trata de complacerle, y tal y como vimos en la primera temporada, donde se veía lo que a él le gustaba. Y ella lo sabe, porque Maddy es su mejor amiga, y trata de emular lo que él más desea. Y en el próximo episodio vemos cómo se apropia de esta imagen.

P: ¿Cómo fue trabajar con el cast?

–Mi trabajo con los actores es hallar a su personaje y hacerlos sentir bien en su propia piel. Entonces, como vestuarista debes estar abierta al feedback, ya que ellos son los que interpretan al personaje. Por ende, puedes tener una propuesta y el actor sentirse bien con otra cosa, por lo que siempre debes tener algo más que ofrecer. Es por eso que tenemos un armario armado para cada uno.

P: ¿Cómo consigue las piezas?

–Siempre tengo un espectro amplio de los lugares donde las obtengo y gracias a mi asistente, Angelina Vitto, tengo acceso a un gran rango de marcas nuevas y diseñadores emergentes. Esto sí, en la primera temporada compré mucho en tiendas maravillosas en California y Nueva York, e incluso en lugares que ya no existen, como Barney´s.

Pero para esta, por la pandemia, sí hicimos un product placement, o contactamos a las marcas directamente u online. Y al estar todos los estudios en Los Ángeles, hay varias casas con trajes usados para varios proyectos. Y fue impresionante tomar varias piezas de allí. Pero para mí es importante trabajar con los diseñadores para saber cómo sus piezas pueden encajar en la historia.

P: ¿Cuál piensa que es el legado de moda de Euphoria?

–Cuando hice la investigación sobre las preparatorias reales, sentí que todo era muy homogeneizado y que realmente existían muy pocas cosas inspiradoras. Ahora, al pasar estas dos temporadas, he visto cómo la serie ha influido en el vestir cotidiano de muchas personas que ven la serie y han imitado sus tendencias y eso es lo que quería: que esta fuera inspiradora y que llevara a la gente a romper barreras en cuanto a la producción personal propia.