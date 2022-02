Bocadillo Lingüistico: ¡Atrévase! ¡PÓNGALA A VIBRAR!

Ya perdí la cuenta de cuántos Bocadillos he escrito sobre la aRRoba (@) y le confieso que estoy a punto de tirar la toalla ante este fenómeno que le achaco a la hipercorrección. Mire mi querido y amable lector, NO ES AROBA, NI AROUBA. Es aRRoba (pero la lengua va por donde los hablantes quieran que ella vaya, y contra eso no hay fuerzas ni academias). Sigamos...

En Puerto Rico, casi todo el mundo dice aroba, con una sola erre, cuando “se supone” que se pronuncie aRRoba, con doble erre, como en Rrapido coRRen los caRRos por la vía del feRRocarril. Su lengua, como en arroz y cigarro, choca contra sus alveólos produciendo una ESPECTACULAR VIBRANTE MULTIPLE (que no existe en inglés). Rosa tiene una vibrante múltiple como su primera consonante, igual que aRRoba en el principio de su segunda y linda sílaba. Vamos, repita conmigo: aRRoba, aRRoba, ¡más duro!, aRRoba. ¿No le suena? ¿Piensa que perdí el juicio? ¿Cree que si la pronuncia con doble erre todos pensarán que el equivocado es usted? Ja ja, seguramente; me ha pasado a mí tropecientas mil veces. Incluso, cuando digo aRRoba me corrigen, ¿y yo? Pues calladita me veo más bonita, y salgo corriendo a escribir un Bocadillo Lingüístico para mis Metro lectores.

Mi querido y gentil amigo, antes de antagonizar por una erre, hay que preguntarse: ¿estamos ante un cambio? ¿Será que los hablantes nunca la ven escrita con grafema (o letras) sino con el símbolo @ que la representa? Hay que ver...

Mientras, le informo que la aRRoba pronunciada con una sola r agringada. Sí, la lengua se retuerce y suena un poco como a inglés (arouba), ¿verdad? Es como si de momento todo el mundo comenzara a decir vamos a dar una vuelta en el carou… (¿?). La curiosidad me mata. Lo “correcto” es , “o era” aRRoba, con erre de RATON.

La @ es un símbolo y una voz del léxico informático que usamos para nuestros correos electrónicos. Otros se sirven de el símbolo para mantener la inclusión de ambos géneros como en compañe@s. Originalmente fue, y creo que sigue siendo, una medida, más específicamente 11.502 Kg, según informa la Irreal. Entonces... ¿Por qué todo el mundo dice arouba o aroba? Ni idea… por el momento, pero sospecho hipercorrección unido al hecho de que nadie la ve escrita. Mire, ¡¡¡póngala a vibrar!!! RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR como en Resignación. Jajajaja.