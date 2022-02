Quinceañera salió de estética con el cabello arruinado, descubre qué pasó

Ilusionada con su fiesta de quince años, una adolescente argentina acudió a un centro estético para realizarse una decoloración profesional y quedar con un delicado tono rubio.

La chica, llamada Sheila, le confió su imagen a “Paty”, una peluquera que ese día parecía estar algo distraída. Claro que ese detalle no estaba en los cálculos de la adolescente que solo quería un cambio de “look” para tan importante acontecimiento, reseñó Milenio.

La decoloración comenzó. Paty aplicó el producto y lo que ocurrió después se ha vuelto viral. A Sheila se le cayó el cabello a mechas, literalmente perdió parte de su melena y lo que resistió se quedó seco y quebrado como un nido de pájaro.

Quinceañera salió de estética con el cabello arruinado

Por estos tiempos un descuido de esta naturaleza no iba a pasar desapercibido, así que sucedió lo que tenía que pasar: La joven subió un video a sus redes sociales para contar detalles del desastre.

La visita fallida de una quinceañera a la estética (Agencias)

“Lo dejó dos horas -el producto- pasa media hora, sale al balcón a fumar y le dije ‘Paty ya pasó media hora’ y me dice que no, que aún no y viene a checar y pasamos -a lavarse el cabello-. Cuando me empieza a lavar, yo empecé a sentir frío en mi cabeza. Me faltaba algo”, contó Sheila.

Mientras se le caían los mechones de pelo, la chica grabó el video y llamó a su madre, quien llegó inmediatamente al sitio y encontró a su hija llorando, con una crisis. Al exigir explicaciones, la respuesta que recibieron fue que estaban probando un producto nuevo.

“Me dejó pelada”

“La mandé como siempre, sólo era retoque… pasó dos horas y ella me dice ‘falta’. Me pareció raro… me empiezan a llegar mensajes de ella de ‘por favor, mamá ven, ven’ y caritas llorando. Me dice me dejó pelada, empiezo a temblar”, dijo la madre.

La señora agregó que vio la foto del cabello de su hija en el bote de la basura. “Nos dijo que cambió el agua oxigenada y que era un problema de la fábrica”, contó al noticiero.

La víctima de este mal procedimiento expresó que cuando hizo los reclamos a la encargada de la peluquería, la mujer la ignoró: “Cuando le dije que me estaba dejando pelada, la peluquera me pidió que no le hablara, que se estaba volviendo loca. Quería que me fuera y no me dejaba mandarle mensajes a mi mamá”, explicó Sheila.

El terrible episodio terminó con la quinceañera usando peluca y casi sin nada de cabello, de modo que para su fiesta de cumpleaños, a celebrarse en mayo, no es mucho lo que va a mejorar. “Era mi esencia el pelo y ella me lo sacó. Y no me pidió perdón”, se lamentó la muchacha con mucha impotencia.

Normalmente, las decoloraciones son tratamientos extremos que deben ser orientados por los profesionales. Algunos pueden recomendar no hacerlas si el cabello está débil o maltratado, pero en la actualidad es un procedimiento bastante popular aunque abrasivo que exige mucha atención para evitar daños mayores.

