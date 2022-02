Cosméticos con ingredientes naturales que aportan beneficios al cuidado del rostro

Llegó el 2022 y con el nuevo año llegan nuevas tendencias en cosméticos. Las tendencias apuntan a productos cosméticos con ingredientes naturales, que aporten beneficios de cuidado al rostro y que trabajen para lograr un look enfocado en resaltar la belleza natural. ¡Adiós a los maquillajes cargados y bienvenido el rostro luminoso y natural! A tono con estas tendencias L’Oréal Paris, marca líder de belleza, presenta sus nuevos lanzamientos en productos para labios y ojos.

Para los ojos L’Oréal Paris presenta la reformulada Lash Paradise Washable Mascara. Lograrás en las pestañas volumen y longitud impresionante por hasta 24 horas. La nueva fórmula con infusión de aceite floral logra que las pestañas estén más acondicionadas y flexibles al tacto, además permite una aplicación ultra suave y pestañas más densas. La Lash Paradise Mascara Washable Mascara es resistente a los grumos y manchas, duradera y adecuada para ojos sensibles.

Para los labios la tendencia apunta a un regreso al Y2K, donde un labio con gloss se impone al matte. Para esto L’Oréal Paris presenta dos productos nuevos que prometen brindar ese look natural pero con gloss. La primera opción es el L’Oreal Paris Glow Paradise Balm-in-Gloss, que a diferencia de los labiales con gloss del pasado, esta opción no se adhiere a tu cabello, cara o cualquier otra cosa. El Glow Paradise Balm In Gloss provee hidratación y brillo gracias su formula con extracto de granada y ácido hialurónico. Al aplicar el gloss los labios se sienten instantáneamente humectados, acondicionados y suaves. Disponible en 12 tonalidades.

El L’Oréal Paris Glow Paradise Balm In Lipstick es un nuevo labial con textura de suave balsamo y cuya formula contiene 92% de ingredientes de origen natural, fusionado con extracto de granada y apto para labios sensibles. Este labial aporta un sutíl tono de color, deja los labios más hidratados y cuidados para lograr una apariencia más saludable. Disponible en 10 tonalidades.