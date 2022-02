Bocadillo Lingüistico: HAY QUE ENCERRAR A LOS GATOS

¿Por qué decimos “aquí hay gato encerrado”? ¿Qué tienen que ver estos felinos con la intriga y el complot? ¿Cuál es el gato encerrado en el gato encerrado?

Mi querido METRO LECTOR, como la curiosidad mató al gato mas no a la lingüista, me fui tras el “misterioso gato” y esto fue lo que encontré. Covarrubias dice que gato es “un animal doméstico, que limpia la caza de ratones. (...), es animal ligerísimo y rapacísimo, (...) y con ser tan casero, jamás se domestica porque no se deja llevar de un lugar a otro si no es metiéndole por engaño en un costal, y aunque le lleven a otro lugar se vuelve, sin entender cómo pudo saber el camino”. Cualquier parecido con los políticos es pura coincidencia… En fin, que esa es, más o menos, la primera entrada en suTesoro de la lengua castellana o española. En la segunda nos dice Covarrubias que gatos se les llama a los ladrones rateros y la tercera entrada recoge gatos como “bolsones de dinero, porque se hacen de sus pellejos enteros, sin abrir”. En el Diccionario fraseológico del Siglo de Oro, Cejador nos dice que la frase equivale a que “tiene misterio, tiene secreto”, y “díjose del gato en sentido de bolsa, por lo cerrada e impenetrable”. Y bien escondida también... Ya sabe. gato encerrado era, en el Siglo de Oro, una bolsa de pellejo de minino, para esconder dinero. ¿Hoy? La bolsa llena de dinero aparece y desaparece sin mayores explicaciones, y cuando le conviene a algunos gatos que deberían estar “encerrados”. ¿Usted me entiende, verdad, mi adoradísimo METRO LECTOR?

¡Feliz jueves!