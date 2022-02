Abuelita envía mensajes de Whatsapp a su hijo fallecido para decirle que lo ama y extraña

Cuando se trata de la pérdida de un ser querido, la vida de quien se queda da un giro de 180°. Lidiar con la ausencia lleva a las personas a buscar consuelo en acciones que a veces parecen ilógicas pero que para ellas es sanador.

Cada quien vive el duelo a su manera pero si alguna lección deja la muerte de un ser querido es a ser más fuertes. Es así como una abuelita ha conmovido a todos en redes sociales.

De acuerdo con la usuaria @_sashasaba, en Twitter, su padre falleció hace seis meses pero su abuelita no ha dejado de enviarle mensajes a su hijo por Whatsapp.

Mi papá falleció ya hace 6 meses y mi abuela le sigue escribiendo a su wpp para contarle y decirle lo mucho que lo ama y extraña.

— sasha (@_sashasaba) January 30, 2022

A pesar de no recibir una respuesta, esto quizá le ha dado paz a la mujer pues es una forma en la que mantiene presente a su hijo.

“Mañana es nochebuena y no vas a estar presente pero sí en mi corazón, te amo hijo”. “Ya estamos en 2022, felicidades Gustavo”. “Hoy es día de reyes ya les compré algo a tus hijas así que quédate tranquilo hijo te amo”, se lee en los mensajes.

Duelo

Algunos usuarios compartieron sus propias historias con seres queridos fallecidos en la publicación, revelando lo difícil que puede ser “desconectarse” de la comunicación que tenían con ellos.

“Yo también le escribo a mi hijo. Simplemente no podemos dejarlos ir. Nada que explicar ni nada que entender”. “Sigo teniendo la línea que era de ni hija aún después de 3 años que falleció,le envío audios contándole como van las cosas por aquí y además cosas de su pequeño hijo, de esa manera pienso que aún esta entre nosotros.” “Yo sigo llamando al número que usaba mi mamá, dejando notas de voz (para esa época no había WhatsApp a gran escala); fue asesinada en el 2010. Me va a dar algo si me contestan... Marco sólo cuando necesito desahogarme.”, se lee en las respuestas.

Perder a alguien tan cercano es un impacto significativo que te puede empujar hacia la desesperanza.

Duelo

Pero el duelo es un proceso que no sigue un patrón y así como un día no puedes dejar de llorar, al siguiente puedes estar muy enojada y después estar como si nada.

Pareciera que las redes sociales nos han ayudado en cierta forma a encontrar consuelo pues tenemos presente la imagen de esa persona, así comolos mensajes que alguna vez envió.

Aunque para algunos esto puede ser un comportamiento nocivo y obsesivo que no permite el desprendimiento, también puede servir como un paso hacia la sanación.

Eventualmente uno seguirá con su rutina y el dolor poco a poco será más llevadero.

Nadie está preparado para ello pero una vez que lo vives con alguien cercano, aprendes a ser más fuerte.

Aún cuando a veces puedes sentirte flotando en el abismo, no pierdes de vista que para sanar hay que trabajar en la resiliencia. Todos la tenemos, sólo hay que aferrarnos a ella para mantenernos de pie.

La resiliencia nos vuelve conscientes del momento. Nos planta en el presente y nos ayuda a ver con mayor claridad y profundidad.