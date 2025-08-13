Kike Hernández y Mariana Vicente anuncian que esperan a su segundo bebé

El pelotero puertorriqueño Enrique Javier “Kiké” Hernández y su esposa, la exreina de belleza Mariana Paola Vicente, anunciaron este martes que esperan a su segundo bebé.

La pareja dio a conocer la noticia a través de una publicación en Instagram con el mensaje: “KIKITO coming soon! 🩵 #2026”.

PUBLICIDAD

La publicación, que ya cuenta con más de 132 mil “likes”, recibió cientos de mensajes de felicitación de fanáticos y amigos, como: “Omgeeeee congrats to the Hernandez’s family 💙🎉💙”, “Aww, another Papacito like his daddy. Congrats❤️” y “¡Felicidades a los dos, Kiké y Mariana! 💙💙”.

Hernández y Vicente, quienes se casaron en diciembre de 2018 en el Castillo San Felipe del Morro, son padres de Penélope Isabel, nacida en enero de 2021.