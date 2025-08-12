Taylor Swift confirma el lanzamiento de su nuevo disco ‘The Life of a Showgirl’

La madrugada de este 12 de agosto de 2025, Taylor Swift terminó con todos los rumores y especulaciones que surgieron en torno a un nuevo proyecto musical tras confirmar el lanzamiento de su nuevo disco que llevará por nombre ‘The Life of a Showgirl’; aquí te compartimos todos los detalles.

Después de terminar con su gira ‘The Eras Tour’, la artista estadounidense ha mantenido un perfil bajo, no obstante, en redes sociales habían surgido rumores sobre su nuevo proyecto musical, pero no fue hasta este 12 de agosto que lo hizo oficial a través de su participación en el podcast ‘New Heights’ de Travis Kelce y Jason Kelce.

Mediante su participación en el programa, Taylor Swift compartió pistas de la estética de su nuevo álbum; sin embargo, no reveló por completo la portada, ya que a través de su página oficial puso a la venta los formatos de vinilo, CD y casete, mismos que serán enviados antes del 13 de agosto.

De acuerdo con la intérprete de “Style”, su nuevo material discográfico contará con diversas colaboraciones y sonidos nuevos en los que pudo plasmar temas personas sobre experiencias recientes en su vida.

Taylor Swift recupera el poder de su música

Fue a través de sus redes sociales, donde hizo el anuncio de manera oficial, no obstante, en su sitio compartió una carta para revelar más detalles sobre la compra de los derechos de su música.

“Estoy intentando ordenar mis pensamientos y crear algo coherente, pero ahora mismo mi mente es un caos desorganizado. Me preguntaba constantemente cuándo, por qué y cómo tendría la oportunidad de contarte esto. Me aferraba a ello, lo intentaba, pero se me caía. Casi dejé de pensar que podría suceder después de 20 años de esperar a que me colgaran una zanahoria y luego me la arrebataran. Pero todo eso ya es cosa del pasado. He estado rompiendo a llorar de alegría a intervalos aleatorios desde que descubrí que esto realmente está sucediendo. De verdad puedo decir estas palabras: Toda la música que he hecho… ahora me pertenece… a mí“.

A lo larga de la carta, la intérprete de “Red” agradeció todo el apoyo que ha recibido de sus fieles fanáticos, además que la transacción se concretará a la medianoche mediante un proceso que fue justo y honesto.

“Todo lo que siempre he deseado era la oportunidad de trabajar lo suficiente para poder comprar mi música directamente. Simplemente estoy vinculado, en sociedad, con plena autorización. Será para siempre, a partir de la medianoche, en el momento en que Capital me transfiera todo de nuevo. Gracias al equipo de Taylor; cada interacción con el equipo legal ha sido honesta, justa y respetuosa. Este fue un acuerdo con matices, pero me hizo sentir que realmente era como debía ser. Me alegro mucho de que se haya llevado a cabo”.