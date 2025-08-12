Residente agradece a Bad Bunny por invitarlo para “meterle como en el 2005”

Residente fue uno de los invitados más recientes del "party de marquesina" en la casita de la residencia de Bad Bunny.

El rapero René Pérez, mejor conocido como Residente escribió unas palabras de agradecimiento para Bad Bunny luego de su participación en la residencia “No me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

A través de una publicación en Instagram, Residente, dedicó unas palabras al artista por su participación en la función del pasado domingo donde interpretó temas como “Chulin Culin Cunflai” y “Se Vale To”.

“Gracias Benito por invitarme a tu marquesina pa meterle como en el 2005.No hay nada mejor que darse unas cervecitas abrazados por el calor boricua. Prohibido olvidar 1868,1950,2019”, expresó Residente.

La función que representó la decimoquinta de la residencia “No me quiero ir de aquí”, tuvo como invitados a los artistas puertorriqueños René Pérez, mejor conocido como “Residente” y Kany García. El rapero fue el encargado de montar el ‘party de marquesina’ en la casa de campo instalada en el recinto al son del legendario tema “Chulin Culin Cunflai”. En esta ocasión fue Bad Bunny quien realizó los “chanteos” de Julio Voltio, rapero que realizó el tema original.

Por su parte, García se unió a la lista de cantantes encargados de entonar el tema “Lo que le pasó a Hawaii”. Durante los pasados domingos otros artistas como Pedro Capó, Ednita Nazario, Farruko y Willy de Cultura Profética también han tenido el honor de realizar esta labor que ha representado uno de los eventos más emotivos.

Artistas invitados hasta el momento

El evento ha contado con grandes invitados del género urbano y de la música en general. Por la tarima del Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot han pasado: Jhay Cortez, Wisin, Jowell & Randy, Sech, Mora, Omar Courtz y Dei V. Mientras que Gilberto Santa Rosa, Ednita Nazario y Kany García también han tenido la oportunidad de ser parte del evento.